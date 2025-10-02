Fanatik SuperLiga, vineri, 3 octombrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție incendiară cu invitați de top după FCSB – Young Boys și Rakow – U Craiova

FANATIK SUPERLIGA vă așteaptă la o nouă ediție incendiară, vineri, 3 octombrie, de la ora 12:00. Horia Ivanovici pregătește un show de zile mari, cu cei mai tari invitați, după întâlnirile echipelor românești din Europa League și Conference League.

Fanatik SuperLiga, vineri, 3 octombrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de calibru după meciurile din cupele europene

O nouă super ediție a show-ului FANATIK SUPERLIGA va așteaptă vineri, 3 octombrie, de la ora 12:00, în care Horia Ivanovici și invitații săi vor pune lupa pe și Universitatea Craiova în faza grupelor din cupele europene.

Horia Ivanovici va avea invitați grandioși la această ediție spectaculoasă. Este vorba despre Adrian Mutu, Marius Șumudică, Andrei Vochin și Marian Aliuță, care vor face analiza partidelor din cupele europene și vor evalua șansele celor două echipe de a ajunge în fazele eliminatorii.

După ce vor dezbate meciurile din Europa League și Conference League, directorul FANATIK și invitații săi de top vor trece la o avancronică a partidelor care ne așteaptă în acest weekend, în etapa a 12-a din SuperLiga, din care se remarcă . Reputatul tipster cunoscut sub numele de SuperGigi va veni cu cele mai tari ponturi pentru această rundă.

FANATIK vă pregătește, ca de obicei, super exclusivități! Nu ratați premiera emisiunii pe Facebook și YouTube, de la ora 17:30, unde Horia Ivanovici și invitații săi vor aduce cele mai interesante reacții, comentarii și analize după meciurile echipelor românești din Europa League și Conference League.

Cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, vineri, 3 octombrie, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune sportivă de la noi din țară, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul , în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, respectiv vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de și pe , tot în aceleași zile, la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al campionatului României, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

