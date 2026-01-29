Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, vineri, 30 ianuarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după FCSB – Fenerbahce

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, vineri, 30 ianuarie, ora 13:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune spectaculoasă după meciul dintre FCSB și Fenerbahce, din Europa league.
29.01.2026 | 19:30
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea dedicată sportului românesc, revine cu o nouă ediție de colecție vineri, 30 ianuarie, de la ora 13:30, pe site-ul FANATIK.ro. Cristi Coste vă așteaptă la un show garantat, alături de invitați grei din fotbalul autohton, care vor vorbi despre cele mai importante evenimente ale momentului.

Partida dintre FCSB și Fenerbahce, din etapa cu numărul 8 a grupei principale din Europa League, va fi întoarsă pe toate fețele la o emisiune specială FANATIK SUPERLIGA, unde Cristi Coste va avea 3 invitați de marcă.

În studio se vor afla fostul fotbalist din Premier League, care a câștigat trofee cu FCSB, Florin Gardoș, oficialul FRF, recunoscut pentru expertiza pe care o are, Andrei Vochin, și SuperGigi, unul dintre cei mai de succes tipsteri din România în domeniul pariurilor sportive. O să comentăm împreună toate cele întâmplate pe Arena Națională, la duelul dintre campioana României și Fenerbahce, analizăm ce a mers și ce nu a mers, și dăm cele mai tari reacții în urma confruntării cu turcii.

Nu uităm nici de meciurile din SuperLiga, care debutează cu două partide importante, vineri, CFR Cluj – Metaloglobus și Dinamo – Petrolul, iar noi o să vă aducem cele mai bune informații înainte de debutul rundei cu numărul 24 a campionatului românesc, unde fiecare punct contează și poate să te aducă mai aproape de obiectiv.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este locul unde se adună dezbaterile care dau tonul în sportul românesc și poate fi urmărită în direct, exclusiv pe FANATIK.ro. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și în ediții speciale, imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de vineri, 30 ianuarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută de AQUA CARPATICA, un brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciurile intense.

