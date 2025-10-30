Fanatik SuperLiga, vineri, 31 octombrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție incendiară înainte de Dinamo – CFR Cluj

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care a cucerit fanii fotbalului din România, revine cu o ediție de colecție vineri, 31 octombrie, de la ora 12:00, pe site-ul . Horia Ivanovici va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură și vă promite un show total.

Horia Ivanovici îi va avea în platoul FANATIK SUPERLIGA pe Andrei Vochin, Robert Niță și Florin Gardoș. Aceștia vor analiza tot ce s-a întâmplat în Cupa României și vor prefața în detaliu următoarea etapă din Superliga României, care debutează cu derby-ul dintre Dinamo și CFR Cluj.

S-au întâmplat multe lucruri în ultima perioadă. , iar invitații de la FANATIK SUPERLIGA vor analiza mutarea făcută de Neluțu Varga. Ardelenii riscă să rateze calificarea în play-off dacă nu încep să lege rezultate pozitive.

De asemenea, nu vor lipsi nici exclusivitățile marca FANATIK. Horia Ivanovici va intra în direct cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, care vor oferi telespectatorilor informații și reacții de ultimă oră.

Cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, vineri, 3 octombrie, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care a devenit reperul pasionaților de fotbal din România, poate fi urmărită LIVE, în exclusivitate, pe FANATIK.RO – în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, iar vineri, de la ora 12:00. În plus, ediții speciale sunt difuzate imediat după cele mai importante momente din sportul românesc.

Pentru cei care nu prind transmisia în direct, premiera fiecărui episod este disponibilă ulterior pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, începând cu ora 18:30, în aceleași zile.

Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, partenerul de tradiție al campionatului României și un nume de referință în lumea sportului. Alături de el, se află și sponsorul premium AQUA CARPATICA, care aduce mereu un plus de prospețime după cele mai intense dispute din Superligă.