Fanatik SuperLiga, vineri, 6 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară cu invitați de top după U Craiova – Oțelul și FCSB – Botoșani

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea la care se uită iubitorii de sport, revine vineri, 6 februarie, de la ora 13:30, cu o ediție spectaculoasă, axată pe meciurile Universitatea Craiova – Oțelul Galați și FCSB – FC Botoșani, dar în care se va discuta și despre celelalte partide din etapa intermediară.

Fanatik SuperLiga, vineri, 6 februarie, ora 13:30. Toate reacțiile după U Craiova – Oțelul și FCSB – Botoșani

Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA vineri, 6 februarie, începând cu ora 13:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Andrei Vochin, Marian Aliuță și Super-Gigi, vor dezbate cele mai tari momente ale întâlnirilor U Craiova – Oțelul și FCSB – Botoșani, din etapa a 25-a.

Analize pertinente, detalii neștiute și informații exclusive pot fi găsite la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK, chiar pe pagina de start.

Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive vor fi aduse pe tapet.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de vineri, 6 februarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00

