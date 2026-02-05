Sport

Fanatik SuperLiga, vineri, 6 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară cu invitați de top după U Craiova – Oțelul și FCSB – Botoșani

Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, vineri, 6 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Andrei Vochin, Marian Aliuță și Super-Gigi
FANATIK SUPERLIGA, emisiunea la care se uită iubitorii de sport, revine vineri, 6 februarie, de la ora 13:30, cu o ediție spectaculoasă, axată pe meciurile Universitatea Craiova – Oțelul Galați și FCSB – FC Botoșani, dar în care se va discuta și despre celelalte partide din etapa intermediară.

Fanatik SuperLiga, vineri, 6 februarie, ora 13:30. Toate reacțiile după U Craiova – Oțelul și FCSB – Botoșani

Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la FANATIK SUPERLIGA vineri, 6 februarie, începând cu ora 13:30. Moderatorul și analiștii emisiunii, Andrei Vochin, Marian Aliuță și Super-Gigi, vor dezbate cele mai tari momente ale întâlnirilor U Craiova – Oțelul și FCSB – Botoșani, din etapa a 25-a.

Analize pertinente, detalii neștiute și informații exclusive pot fi găsite la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct și în exclusivitate pe site-ul FANATIK, chiar pe pagina de start. Iar personaje importante din fotbalul românesc vor interveni telefonic și vor comenta tot ce se întâmplă important în SuperLiga.

Ca de obicei, toate detaliile picante, fazele controversate și momentele decisive vor fi aduse pe tapet. În plus, la FANATIK SUPERLIGA veți putea asculta toate reacțiile de după ultimele meciuri ale etapei intermediare, din taberele celor de la Craiova, FCSB sau FC Botoșani.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik SuperLiga

FANATIK SUPERLIGA este punctul de întâlnire al dezbaterilor care contează în sportul românesc, iar show-ul poate fi urmărit în direct, exclusiv pe FANATIK. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, marți și vineri, dar și imediat după cele mai importante evenimente din fotbalul și sportul autohton.

Ediția de vineri, 6 februarie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 20:00, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, FANATIK SUPERLIGA este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense și ne menține hidratați constant.

