Fanatik SuperLiga, vineri, 7 noiembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție de colecție după Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea momentului în peisajul producțiilor cu temă sportivă din România, revine cu o ediție de top vineri, 7 noiembrie, de la ora 12:00, pe site-ul FANATIK.ro. Horia Ivanovici va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură și vă promite un show pe cinste.

Horia Ivanovici vă așteaptă la un nou episod plin de show din primul până în ultimul minut. Moderatorul emisiunii îi va avea în platoul FANATIK SUPERLIGA pe Marius Șumudică, Adrian Mutu, Marian Aliuță și Florin Gardoș. Totodată,

Aceștia vor analiza tot ce s-a întâmplat în meciurile echipelor românești din cupele europene. Basel – FCSB și . Nu vor lipsi din analiza specialiștilor nici meciurile din etapa a 16-a din SuperLiga.

Exclusivitățile marca FANATIK își vor face loc între comentariile și analizele pertinente ale specialiștilor. Horia Ivanovici va intra în direct cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, care vor oferi telespectatorilor informații și reacții de ultimă oră.

Cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, vineri, 7 noiembrie, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea lider între celelalte astfel de producții din România, poate fi urmărită LIVE, în exclusivitate, pe FANATIK.RO – în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, iar vineri, de la ora 12:00. În plus, ediții speciale sunt difuzate imediat după cele mai importante momente din sportul românesc.

Pentru cei care nu prind transmisia în direct, premiera fiecărui episod este disponibilă ulterior pe canalul de și pe pagina de , începând cu ora 17:30, în aceleași zile.

Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, partenerul de tradiție al campionatului României și un nume de referință în lumea sportului. Alături de el, se află și sponsorul premium AQUA CARPATICA, care aduce ține în permanență hidratați după cele mai intense dispute din Superligă.