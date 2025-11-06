Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik SuperLiga, vineri, 7 noiembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție de colecție după Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova

Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, vineri, 7 noiembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune de senzație după Basel - FCSB și Rapid Viena - Universitatea Craiova.
FANATIK
06.11.2025 | 19:42
Fanatik SuperLiga vineri 7 noiembrie ora 1200 Horia Ivanovici editie de colectie dupa Basel FCSB si Rapid Viena Universitatea Craiova
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik SuperLiga, vineri, 7 noiembrie 2025. Show de show după Basel - FCSB și Rapid Viena - Universitatea Craiova. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea momentului în peisajul producțiilor cu temă sportivă din România, revine cu o ediție de top vineri, 7 noiembrie, de la ora 12:00, pe site-ul FANATIK.ro. Horia Ivanovici va avea, ca de fiecare dată, invitați pe măsură și vă promite un show pe cinste.

Fanatik SuperLiga, vineri, 7 noiembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție de colecție după Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova

Horia Ivanovici vă așteaptă la un nou episod plin de show din primul până în ultimul minut. Moderatorul emisiunii îi va avea în platoul FANATIK SUPERLIGA pe Marius Șumudică, Adrian Mutu, Marian Aliuță și Florin Gardoș. Totodată, Mihai Stoica va avea o intervenție specială din Elveția în direct la emisiunea momentului.

ADVERTISEMENT

Aceștia vor analiza tot ce s-a întâmplat în meciurile echipelor românești din cupele europene. Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova sunt duelurile care vor da culoare emisiunii. Nu vor lipsi din analiza specialiștilor nici meciurile din etapa a 16-a din SuperLiga.

Exclusivitățile marca FANATIK își vor face loc între comentariile și analizele pertinente ale specialiștilor. Horia Ivanovici va intra în direct cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc, care vor oferi telespectatorilor informații și reacții de ultimă oră.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Cum se vede emisiunea Fanatik SuperLiga, vineri, 7 noiembrie, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea lider între celelalte astfel de producții din România, poate fi urmărită LIVE, în exclusivitate, pe FANATIK.RO – în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, iar vineri, de la ora 12:00. În plus, ediții speciale sunt difuzate imediat după cele mai importante momente din sportul românesc.

ADVERTISEMENT
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri,...
Digisport.ro
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”

Pentru cei care nu prind transmisia în direct, premiera fiecărui episod este disponibilă ulterior pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, începând cu ora 17:30, în aceleași zile.

Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, partenerul de tradiție al campionatului României și un nume de referință în lumea sportului. Alături de el, se află și sponsorul premium AQUA CARPATICA, care aduce ține în permanență hidratați după cele mai intense dispute din Superligă.

ADVERTISEMENT
Marius Șumudică l-a rugat în direct pe Mihai Rotaru să-și salveze jucătorul: „Ne...
Fanatik
Marius Șumudică l-a rugat în direct pe Mihai Rotaru să-și salveze jucătorul: „Ne ocupăm cu mare atenție de el. Știm situația”
El e jucătorul de la FCSB care calcă apăsat pe urmele lui Vlad...
Fanatik
El e jucătorul de la FCSB care calcă apăsat pe urmele lui Vlad Chiricheș. Gigi Becali: „Acum am aflat și eu”
„S-a băgat vreodată Neluțu Varga peste tine să facă primul 11 la CFR...
Fanatik
„S-a băgat vreodată Neluțu Varga peste tine să facă primul 11 la CFR Cluj?”. Marius Șumudică a dezvăluit tot!
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a...
viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Budapesta are cea mai mică factură la gaze pentru consumatorii casnici. La București,...
Jurnalul.ro
Budapesta are cea mai mică factură la gaze pentru consumatorii casnici. La București, ca la Viena și Madrid
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii...
adevarul.ro
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii pro-război noii inamici ai regimului
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri...
unica.ro
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
Momentul când un pieton este lovit în plin de un autoturism. A zburat...
Observatornews.ro
Momentul când un pieton este lovit în plin de un autoturism. A zburat zeci de metri şi a rămas pe caldarâm
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul...
as.ro
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă...
Libertatea.ro
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă în numele vicepremierului Marian Neacșu: „Omul e cu stofă, nu jucărie”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai ...
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut...
RTV.NET
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!