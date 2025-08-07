Fanatik SuperLiga, vineri, 8 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

07.08.2025
FANATIK SUPERLIGA vine cu o nouă ediție vineri, 8 august, de la ora 12:00. Horia Ivanovici vă invită ”să facem show” cu cei mai tari invitați după întâlnirile echipelor românești din prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League și Conference League.

Fanatik SuperLiga, vineri, 8 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de marcă după cupele europene

O nouă ediție spectaculoasă a emisiunii FANATIK SUPERLIGA vă așteaptă vineri, 8 august, de la ora 12:00, în care Horia Ivanovici și invitații săi vor discuta despre evoluțiile avute de cele trei formații românești, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, în cupele europene.

Horia Ivanovici îi va avea ca invitați în platou pe Adrian Ilie, Dănuț Lupu și Andrei Vochin, iar aceștia vor face analiza întâlnirilor din cupele europene și vor evalua șansele echipelor noastre de a merge mai departe.

După ce vor despica firul în patru în cea ce privește jocurile europene, moderatorul și invitați săi vor trece la o avancronică a partidelor care ne așteaptă în acest weekend, în etapa a 5-a din SuperLiga, iar în final va veni SuperGigi va aduce cele mai interesante cote la pariuri.

FANATIK vă pregătește, ca de obicei, super exclusivități! Nu ratați premiera emisiunii pe Facebook și YouTube, de la ora 17:30, unde Horia Ivanovici și invitații săi vor aduce cele mai interesante reacții, comentarii și analize după meciurile echipelor românești din UEFA Conference League și UEFA Europa League.

Cum poate fi urmărită emisiunea Fanatik SuperLiga, vineri, 8 august, ora 12:00

FANATIK SUPERLIGA, show-ul sportiv numărul 1 din România, poate fi urmărită LIVE exclusiv pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni și marți, de la ora 10:30, respectiv vineri, de la ora 12:00, dar și după cele mai importante evenimente din sportul românesc. Premiera emisiunii este disponibilă mereu pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, tot în aceleași zile, la ora 17:30.

Sponsorul principal, SUPERBET, care este și sponsorul principal al campionatului României, este partenerul de renume al emisiunii. De asemenea, emisiunea beneficiază și de sponsorul nostru premium, AQUA CARPATICA, care ne răcorește după meciurile încinse.

