Sport

Fani arestați în timpul unei partide din Cupa Angliei! Ce s-a întâmplat în tribune la Hull – Chelsea 0-4

Chelsea a avansat în optimile Cupei Angliei după ce s-a impus cu 4-0 pe terenul lui Hull City, dar evenimentele din teren au fost umbrite de problemele din tribune, mai mulți fani fiind arestați.
Bogdan Mariș
14.02.2026 | 07:15
Fani arestati in timpul unei partide din Cupa Angliei Ce sa intamplat in tribune la Hull Chelsea 04
ULTIMA ORĂ
Mai mulți fani ai lui Hull City au fost arestați în timpul meciului cu Chelsea. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Clubul Hull City a confirmat că mai mulți fani au fost arestați în timpul meciului pe care echipa l-a jucat contra celor de la Chelsea în 16-imile Cupei Angliei, câștigat de londonezi cu 4-0. Deși au fost avertizați în repetate rânduri, suporterii echipei gazdă au folosit în continuare un termen interzis de lege.

Fani arestați în timpul partidei jucate de Chelsea în Cupa Angliei

Suporterii prezenți pe stadion la meciul dintre Hull City și Chelsea au fost avertizați atât înainte de startul jocului, cât și spre finalul primei reprize, cu privire la scandările discriminatorii, însă chiar și în acest context, mai mulți suporteri au fost arestați din cauza cuvintelor adresate celor de la Chelsea.

ADVERTISEMENT

Conform The Athletic, suporterii celor de la Hull au fost arestați pentru că au scandat „Chelsea rent boy”. În 2022, Crown Prosecution Service (Serviciul de Procuratură al Coroanei) a clarificat faptul că termenul „rent boy” este considerat drept o insultă homofobă, iar cei care îl folosesc pot fi puși sub urmărire penală pe baza legilor privind crimele motivate de ură.

Chelsea, calificare la pas în optimile Cupei Angliei

Fotbaliștii lui Chelsea nu au fost afectați de scandările din tribune și s-au impus fără emoții, 4-0, contra celor de la Hull City. Pedro Neto a reușit un „hat-trick”, celălalt gol fiind înscris de către brazilianul Estevao. Duelul de vineri seară a fost unul special pentru antrenorul celor de la Chelsea, Liam Rosenior, numit în ianuarie după demiterea lui Enzo Maresca.

ADVERTISEMENT
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în...
Digi24.ro
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat

Rosenior a activat la Hull City atât ca fotbalist, în perioada 2010-2015, cât și ca antrenor, între 2022 și 2024. Chelsea mai este implicată pe trei fronturi în acest sezon, după ce a fost eliminată de către Arsenal din Cupa Ligii. Dincolo de parcursul din FA Cup, londonezii ocupă locul 5 în Premier League și sunt calificați direct în optimile UEFA Champions League, unde vor întâlni pe PSG, Monaco, Newcastle United sau Qarabag.

ADVERTISEMENT
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu...
Digisport.ro
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”

Calificare istorică pentru echipa patronată de starurile de la Hollywood

Tot vineri s-a disputat în 16-imile FA Cup și partida dintre Wrexham și Ipswich Town, iar gruparea galeză a avut câștig de cauză, scor 1-0, și a avansat în optimi, fază în care nu mai evoluase din 1997. Aflat momentan în Championship, divizia secundă engleză, clubul Wrexham este extrem de popular, deoarece este patronat de doi actori de la Hollywood, Ryan Reynolds și Rob Mac.

Momente incredibile pentru Radu Petrescu la câteva minute după gafa din Petrolul –...
Fanatik
Momente incredibile pentru Radu Petrescu la câteva minute după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Ce a pățit chiar în parcarea stadionului: „Jandarmeria trebuia să fie acolo”
Ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat: „O înfrângere...
Fanatik
Ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat: „O înfrângere ne reduce drastic șansele la play-off”
Marius Avram, șocat de ce a făcut Radu Petrescu la Petrolul – FC...
Fanatik
Marius Avram, șocat de ce a făcut Radu Petrescu la Petrolul – FC Argeș 2-1: „A compromis fotbalul și arbitrajul”. Vassaras, somat să intervină de urgență
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Negocieri cu scântei: Gigi Becali s-a răstit la patronul din SuperLigă: 'Ai bărbăția...
iamsport.ro
Negocieri cu scântei: Gigi Becali s-a răstit la patronul din SuperLigă: 'Ai bărbăția să mă suni?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!