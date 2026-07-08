Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de 2-1 al lui Assad. Foto + video exclusiv

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Primul joc al Universității Craiova în noul sezon este așteptat cu sufletul la gură de toată lumea. În Ungaria se află și acționarii campioanei României care au venit să urmărească duelul cu ML Vitebsk.

Acționarii Universității Craiova, prezenți la partida cu ML Vitebsk

, din prima manșă a turului 1 preliminar al Champions League, se desfășoară în Ungaria, pe stadionul din Mezokovesd, fără spectatori, din cauza implicării Belarusului în războiul din Ucraina.

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Dacă fanii ”alb-albaștrilor” nu au putut face deplasarea pentru această partidă, elevii lui Filipe Coelho au parte de susținători de lux. La întâlnirea cu ML Vitebsk sunt prezenți și acționarii grupării din Bănie, în frunte cu Adrian Andrici și Virgil Popescu.

Acesta din urmă este . Omul de afaceri este fondatorul companiei Vectrum Solution, care oferă servicii de construcții și instalații, și a cumpărat conacul din Ștefănești, cunoscut drept Casa Donescu.

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Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, a ajuns mai târziu la partida cu ML Vitebsk. El și-a făcut apariția în tribune chiar înainte ca Assad Al Hamlawi să marcheze din penalty golul de 2-1.

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Baiaram, urmărit de un club mare la întâlnirea cu ML Vitebsk

Prezența lui Virgil Popescu a fost de bun augur pentru Ștefan Baiaram. Atacantul Universității Craiova a deschis scorul încă din minutul 4, cu o execuție superbă la vinclu de la 18 metri. Bielorușii au egalat în minutul 20, dar imediat ”alb-albaștrii” au revenit în avantaj după ce Assad Al Hamlawi a transformat un penalty scos de Monday Etim.

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Jocul are o importanță uriașă pentru Baiaram, deoarece acesta este . Belgienii ar dori să-l transfere și vor mai veni și la următoarele partide ale oltenilor.