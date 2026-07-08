Sport

Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de 2-1 al lui Assad. Foto + video exclusiv

Universitatea Craiova debutează în noul sezon al Champions League cu o întâlnire în deplasare cu ML Vitebsk. Acționarii grupării oltene sunt prezenți în Ungaria.
Cristi Coste, Tibi Cocora
08.07.2026 | 20:35
Actionarii Universitatii Craiova sunt alaturi de echipa in Ungaria Mihai Rotaru a ajuns inainte de golul de 21 al lui Assad Foto video exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN UNGARIA
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Acționarii Universității Craiova, prezenți la întâlnirea cu ML Vitebsk. Sursă foto: colaj Fanatik
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Primul joc al Universității Craiova în noul sezon este așteptat cu sufletul la gură de toată lumea. În Ungaria se află și acționarii campioanei României care au venit să urmărească duelul cu ML Vitebsk.

Acționarii Universității Craiova, prezenți la partida cu ML Vitebsk

Meciul ML Vitebsk – Universitatea Craiova, din prima manșă a turului 1 preliminar al Champions League, se desfășoară în Ungaria, pe stadionul din Mezokovesd, fără spectatori, din cauza implicării Belarusului în războiul din Ucraina.

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Dacă fanii ”alb-albaștrilor” nu au putut face deplasarea pentru această partidă, elevii lui Filipe Coelho au parte de susținători de lux. La întâlnirea cu ML Vitebsk sunt prezenți și acționarii grupării din Bănie, în frunte cu Adrian Andrici și Virgil Popescu.

Universitatea Craiova ML Vitebsk acționari Adrian Andrici
Adrian Andrici, unul dintre acționarii Universității Craiova, este prezent la partida cu ML Vitebsk. Sursă foto: Fanatik

Acesta din urmă este nașul de cununie al lui Ștefan Baiaram. Omul de afaceri este fondatorul companiei Vectrum Solution, care oferă servicii de construcții și instalații, și a cumpărat conacul din Ștefănești, cunoscut drept Casa Donescu.

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Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, a ajuns mai târziu la partida cu ML Vitebsk. El și-a făcut apariția în tribune chiar înainte ca Assad Al Hamlawi să marcheze din penalty golul de 2-1.

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Universitatea Craiova ML Vitebsk acționari Mihai Rotaru
Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, a ajuns cu întârziere la partida cu ML Vitebsk. Sursă foto: Fanatik

Baiaram, urmărit de un club mare la întâlnirea cu ML Vitebsk

Prezența lui Virgil Popescu a fost de bun augur pentru Ștefan Baiaram. Atacantul Universității Craiova a deschis scorul încă din minutul 4, cu o execuție superbă la vinclu de la 18 metri. Bielorușii au egalat în minutul 20, dar imediat ”alb-albaștrii” au revenit în avantaj după ce Assad Al Hamlawi a transformat un penalty scos de Monday Etim.

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Jocul are o importanță uriașă pentru Baiaram, deoarece acesta este urmărit de reprezentanți ai clubului Anderlecht. Belgienii ar dori să-l transfere și vor mai veni și la următoarele partide ale oltenilor.

Acționarii Universității Craiova, prezenți la meciul cu ML Vitebsk

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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