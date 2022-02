Reacții amuzante ale fanilor lui Chelsea după ce au văzut noul echipament: „Lukaku va crede că e la Inter”

Fanii lui Chelsea susțin că staff-ul clubului a liniștit presupusa dragoste a lui pentru Inter Milano, cu un echipament în stilul echipei italiene. O imagine a apărut cu Lukaku îmbrăcat în noul tricou al lui , afișând un zâmbet cald.

Cum s-au amuzat suporterii lui Chelsea pe seama noului echipament

Mulți suporteri spun că echipamentul nou este în stilul clubului din Serie A, care are cele două culori principale albastru şi negru. Fanii s-au grăbit să facă această comparație pe rețetele de socializare.

Un suporter a spus: „Chelsea face tot ce poate pentru a-l face pe Lukaku să creadă că este la Inter Milano”.

„Noul kit al lui Chelsea pare foarte INTEResant. Uitați-vă la zâmbetul de pe fața lui Lukaku. Crede că e la Inter”, a mai scris un fan.

Altul a precizat: „Chelsea i-a făcut lui Lukaku un tricou Inter, astfel încât să înceapă să înscrie”.

„Gest uimitor din partea lui Chelsea pentru că l-a făcut pe Lukaku să se simtă ca acasă de la interviul său despre dorul de Inter”, a mai adăugat un suporter.

O altă voce a spus: „Chelsea a lansat un kit tematic de-al lui Inter Milan pentru a-l face pe Lukaku fericit”.

Romelu Lukaku a rămas cu gândul la Inter

Lukaku a ajuns în centrul atenției la începutul acestui an pentru interviul său cu Sky Italia. În încercarea de a-i liniști pe fanii furioși ai lui Inter, a apărut ca și cum ar fi vrut să se întoarcă imediat la club.

El a spus: „Cred că tot ce s-a întâmplat vara trecută nu trebuia să se întâmple așa… cum am plecat de la Inter, cum am părăsit clubul, cum am comunicat cu fanii lui Inter – asta mă deranjează pentru că nu era momentul potrivit”.

„Acum este momentul potrivit să-mi împărtășesc sentimentele. Întotdeauna am spus că am Inter-ul în suflet. Știu că mă voi întoarce la Inter, sper cu adevărat. Sunt îndrăgostit de Italia, acesta este momentul potrivit pentru a vorbi și spune oamenilor ce s-a întâmplat cu adevărat”, a adăugat belgianul.

Romelu Lukaku s-a alăturat lui Chelsea pentru 97,5 milioane de lire sterline în august anul trecut, dar până acum nu a reușit să-și ridice mai mult cota de piață.

El a marcat, în tricoul lui Inter, 64 de goluri în 95 de meciuri, după care belgianul s-a transferat la Chelsea, într-un moment când echipa italiană avea probleme financiare.

Fotbalistul de 28 de ani a marcat 8 ​​goluri în 24 de apariții pentru clubul londonez în acest sezon, dar accidentările și chiar COVID-ul i-au periclitat forma.