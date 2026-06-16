Fanii Angliei, avertizați înainte de meciurile de la Cupa Mondială! „Va fi un mare șoc”

ADVERTISEMENT

Anglia se numără printre echipele care vor călători cel mai mult în faza grupelor de la Cupa Mondială, deoarece își va disputa meciurile pe trei stadioane diferite. Acest aspect reprezintă o problemă și pentru fani, iar un profesor britanic i-a avertizat pe suporteri cu privire la legile care există în SUA, în special în legătură cu consumul de alcool.

Fanii englezi, avertizați înainte de Cupa Mondială

Peste 65.000 de fani englezi sunt așteptați în Statele Unite pentru Cupa Mondială, iar aceștia au fost avertizați cu privire la legile din această țară, care diferă în funcție de stat. Naționala pregătită de Thomas Tuchel își joacă cele trei meciuri din grupe în trei state diferite, Texas, Massachusetts și New Jersey, aspect subliniat de profesorul britanic Steve Greenfield.

ADVERTISEMENT

„Cred că este vorba de așteptarea ca aceasta să fie o singură cultură. Avem trei țări diferite, dar în SUA este un sistem bazat pe state, cu o mulțime de culturi și legi diferite care pot fi aplicabile în diferite state. Există întotdeauna pericolul să presupunem că, pentru că este o singură țară, totul va fi la fel”, a transmis acesta pentru .

Consumul de alcool în spații publice, un lucru considerat a fi normal în Anglia, este interzis prin lege în SUA, iar cei care fac asta pot fi sancționați cu amenzi. Fanii care vor să bea alcool pe plajă vor avea mari probleme, deoarece pe o mare parte dintre ele acest lucru nu este permis. O altă substanță care nu poate fi consumată în public este canabisul.

ADVERTISEMENT

Care va fi marele șoc pentru fanii englezi în SUA

Inclusiv achiziționarea alcoolului va fi mai dificilă decât în Europa, deoarece situația în SUA este mult mai strictă, nevoia de a te identifica fiind des întâlnită. Profesorul Greenfield a subliniat și faptul că alcoolul va fi foarte scump la turneul final din această vară. „Cred că marele șoc pentru oameni va fi costul alcoolului. Să presupunem că începem cu o bere care costă 10 dolari (n.r. 45 de lei), ceea ce este normal acolo.

ADVERTISEMENT

Și apoi se aplică taxa locală, care este probabil în jur de 8% în Texas. Deci, dintr-o dată, s-ar putea să ajungem la aproximativ 11 dolari. Și apoi există așteptarea bacșișului. Și este mai mult decât o așteptare. Este aproape o obligație. Deci, o bere crește de la 10 dolari la undeva între 13 și 14 dolari (n.r. aproximativ 60 de lei)”, a notat acesta. . .

ADVERTISEMENT

Ce probleme ar putea întâlni fanii pe stadioane

Suporterii nu vor putea intra pe stadioane cu rucsacuri sau genți de dimensiuni mari, singurele bagaje acceptate fiind cele transparente de dimensiuni limitate, iar intrarea implică verificări de securitate precum la aeroport, inclusiv scoaterea curelelor, cheilor și uneori a încălțămintei, fiind frecvente perchezițiile secundare aleatorii.

Fanii englezi au fost avertizați și cu privire la interacțiunile cu poliția. „Ofițerii americani au o largă putere de apreciere, iar insultele la adresa poliției sau refuzul de a accepta instrucțiuni pot trece rapid de la un avertisment verbal la arestare. Legile privind intoxicația în public în mai multe state sunt semnificativ mai stricte decât în ​​Regatul Unit.

ADVERTISEMENT

Deși poliția britanică intervine de obicei doar dacă cineva este beat și provoacă probleme, multe state americane – inclusiv Texas – au legi care permit ofițerilor să amendeze, să rețină sau să aresteze persoane pentru intoxicație în public”, au notat cei de la The Sun.