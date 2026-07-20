Sport

Fanii Argentinei au luat-o razna! Felul în care s-a îmbrăcat o femeie i-a supărat mai tare decât înfrângerea cu Spania

Fanii Argentinei aflați în tribune la finala Cupei Mondiale au „explodat” la adresa unei femei. Ce a decis să poarte aceasta la meciul dintre sud-americani și naționala Spaniei.
Bogdan Mariș
20.07.2026 | 09:02
Fanii Argentinei au luato razna Felul in care sa imbracat o femeie ia suparat mai tare decat infrangerea cu Spania
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Un grup de fani argentinieni a intrat în conflict cu o femeie la finala Cupei Mondiale. FOTO: Profimedia
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O fană care și-a achiziționat bilet la finala Cupei Mondiale a ales să se prezinte în tribune la meciul dintre Spania și Argentina purtând un tricou al Portugaliei, cu numele și numărul lui Cristiano Ronaldo. Acest lucru nu a fost pe placul unor fani argentinieni, iar femeia a intrat în conflict cu aceștia.

Fanii Argentinei au intrat în conflict cu o femeie la finala Cupei Mondiale

Spania a controlat finala Cupei Mondiale contra Argentinei și a reușit să ridice trofeul după ce s-a impus cu 1-0, unicul gol al întâlnirii fiind înscris de Ferran Torres în prelungiri. Atmosfera din tribune a fost dominată însă de fanii sud-americani, care au fost prezenți în număr mare pentru a susține echipa condusă din teren de Lionel Messi.

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Un grup de suporteri argentinieni aflați în tribunele arenei MetLife din New Jersey au „luat foc” în momentul în care au văzut că o fană a decis să vină la meciul Spania – Argentina într-un tricou al Portugaliei, cu numele și numărul lui Cristiano Ronaldo, marele rival al lui Lionel Messi. Între aceasta și fanii sud-americani s-a declanșat un conflict, fiind adresate mai multe injurii.

Cupa Mondială din acest an a spulberat recordul de audiență

Cupa Mondială organizată în această vară în SUA, Mexic și Canada a fost, de departe, cea mai urmărită din istorie, peste 6.800.000 de fani fiind prezenți în tribune la cele 104 jocuri. Precedentul record, de aproape 3.600.000 de suporteri, fusese stabilit la precedentul turneu disputat în SUA, cel din 1994. De asemenea, procentajul de ocupare a locurilor a fost fabulos, 99.7%, conform celor anunțate de FIFA. Finala Spania – Argentina 1-0 a fost urmărită din tribune de 80.663 de fani.

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Totuși, turneul din această vară nu a depășit recordul pentru cea mai mare medie de audiență, deținut de ediția din 1994, cu 68.991 spectatori pe meci. Un record care, cel mai probabil, nu va fi depășit niciodată este cel pentru cei mai mulți suporteri prezenți la un meci de la Cupa Mondială, stabilit în 1950, când peste 173.000 de fani au urmărit „finala” dintre Brazilia și Uruguay disputată pe Maracana.

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