Fanii Argentinei își pun speranțele în Leo Messi înaintea meciului cu Polonia: „Va fi 2-0! Maradona se uită din ceruri”. Video

Suporterii Argentinei au amintit și despre Diego Armando Maradona, despre care sunt siguri că îi va privi din ceruri și că le va purta noroc.

Fanii Argentinei își pun speranțele în Leo Messi înaintea meciului cu Polonia

Fanii Argentinei își pun speranțele în de la Campionatul Mondial, meci care contează la calificarea selecționatei lui Lionel Scaloni.

„Îl avem pe Maradona în inimă din 1986. Messi și Maradona, ei doi, doar ei. Maradona e în ceruri și ne privește de-acolo. Scorul va fi 2-0 pentru Argentina. Haide, Argentina!”, au spus fanii Argentinei.

Argentina a începus slab Campionatul Mondial cu o înfrângere în partida cu Arabia Saudită, scor 1-2, însă și-a revenit la timp, obținând o victorie contra Mexicului, scor 2-0.

În ambele confruntări, Lionel Messi a reușit să înscrie, iar golul său din meciul cu Mexic nu numai că a deblocat partida, însă a reprezentat și o reușită care poate candida cu ușurință la premiul pentru cel mai frumos gol al turneului final.

Suporterii l-au ovaționat pe Lionel Messi la intrarea pe stadion, suporterii aplaudându-l încă de când a pășit pe gazon.

Stadionul va fi plin, majoritatea fanilor o vor susține pe Argentina în drumul spre calificarea mai departe de faza grupelor.

„Primul meci ne-a costat mult!”

după victoria cu Mexic și a explicat cât de mult a cântărit înfrângerea suferită cu Arabia Saudită: „Primul meci ne-a costat mult. E normal, pentru că au existat mulți factori, au fost mulți băieți care au jucat prima Cupă Mondială, programul…

Nu sunt scuze, dar nu am ieșit pe teren așa cum ar fi trebuit. Chiar și așa, au fost două goluri izolate care ne-au făcut să pierdem acel meci. Azi trebuia să câștigăm pentru a ne debloca”.

„A fost un meci foarte greu, pentru că Mexic joacă bine, are un antrenor grozav și e o echipă pricepută cu mingea. Am jucat așa cum a trebuit să jucăm în prima repriză, cu multă intensitate. Și în repriza secundă, când ne-am liniștit, am redevenit ceea ce suntem cu adevărat.

Știam că azi trebuie să câștigăm și am făcut-o. Cupa Mondială a început azi pentru noi. Dar nu putem coborî brațele acum.

Avem doar finale de jucat și nu putem greși. Știam că fanii ne vor susține. Le-am produs multe bucurii, suntem de o vreme împreună în această echipă și suntem uniți, am făcut multe lucruri frumoase”, a mai spus Lionel Messi.