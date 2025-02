Fanii au acuzat-o că i-a furat postul Andreei Bălan la ”Te cunosc de undeva”. Răspunsul tranșant al Ilonei Brezoianu: ”Oamenii trebuie să înțeleagă”. Exclusiv

Ilona Brezoianu, noul jurat al sezonului 21 ”Te cunosc de undeva”, a fost vedeta serii la evenimentul de lansare al proiectului tv. Actrița a afișat o nouă siluetă, după ce a topit 5 kilograme. În plus, radia de fericire alături de colegii ei, Mihai Petre, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan.

Actrița Ilona Brezoianu este noul jurat al show-ului de transformări spectaculoase, ce se difuzează, sâmbăta seara, de la 20.00, la Antena 1. Ea a ocupat scaunul Andreei Bălan, artistă care a încheiat colaborarea cu trustul Intact, după 12 ani.

ADVERTISEMENT

Cum se simte Ilona Brezoianu în postura de jurat la Te cunosc de undeva? În trecut, a fost concurentă

Inițial, apariția ei la masa juriului nu a fost primită bine de toți fanii emisiunii. În mediul online au existat comentarii dure la adresa actriței, însă acum, lucrurile pare că s-au așezat. Nici pentru Ilona nu a fost o perioadă ușoară la început de filmări, când a văzut că nu are susținere din partea tuturor fanilor show-ului.

Actrița însă susține că nu a locul locul nimănui și că propunerea de a fi jurat a încântat-o extrem de tare, mai ales că este o nouă treaptă în cariera sa, după cum a declarat în interviul pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum ești, cum te simți în ?

Sunt foarte bine, sunt fericită. Îmi place ce mi se întâmplă.

Acomodarea n-a fost ușoară, trebuie să recunosc că nu a fost ușoară. Pentru că mi-e foarte greu din postura de fost concurent să mă pun acolo la masă și să spun tot felul de lucruri. Eu empatizez foarte tare cu ei, știu prin ce trec și atunci, punându-mă în locul lor, îmi este foarte greu să iau decizii.

“Întotdeauna în capul meu e o luptă crâncenă”

De aceea, de fiecare dată, notele mele ajung cel mai târziu, ca să zic așa. Până când mă hotărăsc la ele durează ceva, pentru că tot timpul găsesc și scuze și zic “da, dar putea să facă și ei, da, dar parcă a fost bine, da, dar parcă aș vrea mai mult”. Și întotdeauna în capul meu e o luptă crâncenă, dar îmi place. M-am acomodat, acum cel puțin sunt foarte bine, am început să mă simt și mai relaxată.

ADVERTISEMENT

Ai fost puțin stresată, să spunem?

Am fost stresată pentru că nu știam cum o să mă simt acolo și cum o să fiu în raport cu ei, mai ales. Pentru că repet, îi înțeleg foarte bine. Știu prin ce trec și nu pot veni așa să dau cu barda. Dar încerc și fac tot posibilul să mă acomodez și să mă simt din ce în ce mai bine în postura asta.

Ilona Brezoianu, noul jurat Te cunosc de undeva, pe scaunul Andreei Bălan: “Nimeni nu a luat locul nimănui. Consider că îl merit cu toată modestia de care sunt capabilă”

Cum ai depășit tensiunile create în online în care mulți fani nu te-au încurajat, spuneau i-ai luat locul Andreei Bălan?

ADVERTISEMENT

Nu mi-a fost ușor, . Oamenii trebuie să înțeleagă că nimeni nu a luat locul nimănui, că așa se întâmplă în producții, în general, nu doar aici. Se fac schimbări, se încearcă lucruri noi, cred că e momentul să dăm și tinerilor o șansă, sunt și tineri printre concurenți, foarte mulți talentați pe care poate publicul nu-i știe sau nu-i cunoaște de ajuns. Dar sunt sigură că îi vor cunoaște și ar merita să le dea o șansă.

Eu încă mă simt, chiar dacă am destui ani de experiență într-ale actoriei, adică fac asta din 2013, de când am terminat Facultatea de Teatru, încă mă simt novice. Și consider că întotdeauna am ceva de învățat și faptul că mi s-a dat o șansă mi se pare un lucru extraordinar.

Faptul că publicul este, sau a fost reticent, eu cred că oamenii își vor schimba părerea când vor vedea episoadele. Și că așa cum au fost de-a lungul timpului, peste tot schimbări și oamenii au fost reticenți, până la urmă, au îmbrățișat schimbarea și lucrurile au mers către bine.

Eu am dat o probă, au mai fost la alți candidați, nu s-a întâmplat nimic în neregulă, pur și simplu așa s-a hotărât. Iar eu am acceptat bineînțeles, pentru că am fost fericită că mi s-a propus așa ceva. Cred că era un pas important în cariera mea pe care eu consider că îl merit cu toată modestia de care sunt capabilă.

Ilona Brezoianu: “Emisiunea Te cunosc de undeva m-a ajutat să evoluez foarte mult. Am zis “da” cu mâna pe inimă”

Practic n-ai stat mult să te gândești dacă accepți sau nu să ocupi locul la masa juriului Te cunosc de undeva.

Nu, evident că nu. E emisiunea mea preferată, e o emisiune pe care am recomandat-o tuturor artiștilor cu care m-am întâlnit, fie că activau în domeniul muzical sau într-ale actoriei. Mi se pare că îți poate arăta niște laturi ale tale pe care nu credeai că le ai. Pe mine, emisiunea asta m-a ajutat să evoluez foarte mult, mai ales în cântat.

Am ajuns să cânt cu Florin în concerte, să mă simt foarte bine pe scenă făcând asta. Lumea m-a descoperit cu ajutorul acestei emisiuni și nu a putut să-mi facă decât bine. Și atunci evident că am zis “da” cu mâna pe inimă și până la capăt.

Dar știai că o vei înlocui pe Andreea Bălan sau nu?

Nu, nu știam. Eu am dat o probă, evident că nu aveam pe locul cui să vin. Eu am dat o probă pentru partea de actorie pentru că asta puteam juriza. Era evident, pentru că sunt actriță de meserie, cu diplomă cu acte în regulă. Și am dat o probă pentru partea de actorie. Ce s-a întâmplat mai departe? Vedeți, este evident.

“Eu am dat o probă, evident că nu aveam pe locul cui să vin. Eu am dat o probă pentru partea de actorie pentru că asta puteam juriza”

Ești implicată în foarte, foarte multe proiecte, mai găsești timp și pentru tine?

Da, am timp și pentru mine. Acum, cel puțin chiar în perioada asta, sunt destul de aglomerată, dar îmi fac timp. Mai trag o fugă la munte, că acolo mă odihnesc cel mai bine, iau o gură de aer, îmi dau un refresh și mă întorc înapoi.

Cum te întreții? Urmezi vreo dietă?

Acum țin o dietă, am slăbit vreo 5 kilograme. Țin o dietă nu pentru că mi-am dorit neapărat, ci pentru a fost nevoie, în sensul că așa s-a întâmplat. Am avut niște mici probleme și am hotărât să țin o dietă pentru a se mai organiza puțin corpul meu. Probabil și de la oboseală am avut anumite dezechilibre și medicii mi-au recomandat să țin un pic de dietă, să mă ocup mai mult de sport, să mă odihnesc mai mult.

Ilona Brezoianu a slăbit 5 kilograme: “Am avut niște dezechilibre în corp”

Am avut niște dezechilibre în corp, adică niște inflamații, nimic complicat. Dar pur și simplu asta se întâmplă pe fondul stresului și al lipsei de somn. Și atunci am hotărât să duc un stil de viață un pic mai sănătos.

Este o dietă personalizată?

Nu prea mai mănânc carbohidrați, mănânc mai mult salate și carne. Și am scos glutenul. E dietă de la nutriționist, am trei mese pe zi.

Nu trebuie să mai slăbesc. Momentan sunt ok, doar trebuie să mă țin de stilul ăsta de viață mai sănătos, să zic.