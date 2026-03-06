Fanii au ales ”tricolorul” lunii februarie înainte de Turcia – România! Un fundaș a câștigat bătălia

ADVERTISEMENT

Cu trei săptămâni înaintea partidei cruciale de la Istanbul, fanii au ales ”tricolorul” lunii februarie. Câștigător a ieșit un fundaș extrem de apreciat și în care selecționerul Mircea Lucescu își pune mari speranțe.

Un fundaș, desemnat ”tricolorul” lunii februarie înainte de Turcia – România

Câștigătorul lunii februarie este fundașul dreapta Andrei Rațiu. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a avut prestații foarte bune în tricoul lui Rayo Vallecano și îi urmează portarului Ionuț Radu (Celta Vigo), primul învingător din 2026.

"La fel ca în ianuarie, trofeul trofeul 'tricolorul lunii' din februarie a avut aceeași destinație: Spania. De această dată, suporterii l-au ales pe Andrei Rațiu, care a avut un parcurs excelent cu Rayo Vallecano și a reușit două assist-uri în două etape consecutive, fiind desemnat inclusiv jucătorul meciului într-o victorie cu Atletico Madrid", se arată pe al FRF.

Rațiu i-a devansat pe Dennis Man (PSV Eindhoven), care a marcat 3 goluri în campionatul Olandei, și pe Răzvan Marin (AEK Atena), care a reușit 2 goluri și 4 pase decisive în Grecia. Ceilalți nominalizați au fost Raul Opruț (Dinamo), Valentin Mihăilă (Rizespor), Daniel Bîrligea (FCSB) și Lorenzo Biliboc (CFR Cluj).

Dennis Man, lider în clasamentul general

În ciuda faptului că în 2026 nu a fost desemnat niciodată ”tricolorul” lunii, Dennis Man se află în fruntea clasamentului general, cu 12 puncte, după ce a fost pe locul secund atât în ianuarie, cât și în februarie. El este urmat de cei doi câștigători, Ionuț Radu și Andrei Rațiu, ambii cu câte 10 puncte.

Primii 3 clasați în fiecare lună punctează și în ierarhia pe întreg anul. Câștigătorul primește 10 puncte, ocupantul locului al doilea este recompensat cu 6 puncte, iar locul 3 se alege cu 3 puncte.

Naționala României, în febra barajului pentru Cupa Mondială

Ultima șansă a echipei naționale a României de a se califica la Cupa Mondială o reprezintă barajul din Liga Națiunilor. ”Tricolorii” vor întâlni în semifinale Turcia, meciul fiind programat pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul Beșiktaș Park din Istanbul. Câștigătoarea acestui duel va juca 5 zile mai târziu în finala barajului, în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Duelul cu Turcia vine într-un moment extrem de tensionat în plan mondial după ce SUA și Israel au intervenit în forță în Iran. , în regiunea Hatay, la aproximativ 800 de kilometri de Istanbul.

În ciuda îngrijorărilor apărute după acest incident, FANATIK a aflat din surse federale că deocamdată : ”Este mult prea devreme să luăm în calcul ce se va întâmpla cu meciul Turcia – România după atacul Iranului”.