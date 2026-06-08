Fanii au ales ”tricolorul” lunii mai! Jucătorul este la al treilea premiu în 2026

Fanii au votat pentru ”tricolorul” lunii mai a anului 2026, iar învingător a ieșit un fundaș care a absentat la amicalele cu Georgia și Țara Galilor. În ciuda faptului că nu a putut răspunde la această acțiune, jucătorul se anunță o piesă de bază pentru Gică Hagi.
Câștigătorul lunii mai este fundașul dreapta Andrei Rațiu (27 de ani). Jucătorul a avut prestații excelente în tricoul lui Rayo Vallecano, alături de care a ajuns până în finala Conference League.
”Andrei Rațiu a avut un sezon foarte bun la echipa de club, Rayo Vallecano, formație cu care a a ajuns până în finala Conference League, pierdută însă în fața celor de la Crystal Palace (0-1).
Tricolorul nostru a fost titular și integralist atât în returul semifinalei cu Strasbourg (victorie 1-0), cât și în ultimul act. Totodată, în prima ligă a Spaniei a bifat, în luna mai, 5 partide din 5 posibile”, se arată pe site-ul oficial al FRF.
Andrei Rațiu a primit 40% din voturile exprimate, fiind câștigător detașat pentru luna mai. El i-a devansat pe Louis Munteanu – 16,5%, Ionuț Radu – 15,6%, Nicușor Bancu – 12,8%, Dennis Man – 12% și Răzvan Marin – 3,1%.
Apărătorul lui Rayo Vallecano a fost desemnat pentru a treia oară în 2026 cel mai bun tricolor, după ce a mai primit această distincție în februarie și aprilie. De asemenea, el a ieșit ”tricolorul” anului în 2025.
Deși convocat în primă fază de Gică Hagi la echipa națională a României pentru partidele de pregătire cu Georgia și Țara Galilor, Andrei Rațiu a fost nevoit să renunțe la aceste jocuri din cauza unor probleme musculare apărute după finala Conference League.
Devenit cel mai bine cotat jucător român al momentului, fiind evaluat la 18 milioane de euro, Rațiu a ratat șansa de a câștiga un trofeu continental după ce Rayo Vallecano a fost învinsă de Crystal Palace, scor 0-1, în ultimul act din Conference League.
Însă, sezonul excelent făcut de internaționalul român nu a trecut neobservat. Fundaș dreapta al formației spaniole a fost inclus de Comisia Tehnică a UEFA în echipa ideală a ultimei ediții de Conference League.