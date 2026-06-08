Fanii au ales ”tricolorul” lunii mai! Jucătorul este la al treilea premiu în 2026

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Fanii au votat pentru ”tricolorul” lunii mai a anului 2026, iar învingător a ieșit un fundaș care a absentat la amicalele cu Georgia și Țara Galilor. În ciuda faptului că nu a putut răspunde la această acțiune, jucătorul se anunță o piesă de bază pentru Gică Hagi.

Un fundaș, desemnat ”tricolorul” lunii mai

Câștigătorul lunii mai este fundașul dreapta Andrei Rațiu (27 de ani). Jucătorul a avut prestații excelente în tricoul lui Rayo Vallecano, alături de care a ajuns până în finala Conference League.

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”Andrei Rațiu a avut un sezon foarte bun la echipa de club, Rayo Vallecano, formație cu care a a ajuns până în finala Conference League, pierdută însă în fața celor de la Crystal Palace (0-1).

Tricolorul nostru a fost titular și integralist atât în returul semifinalei cu Strasbourg (victorie 1-0), cât și în ultimul act. Totodată, în prima ligă a Spaniei a bifat, în luna mai, 5 partide din 5 posibile”, se arată pe al FRF.

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Cum arată clasamentul lunii mai

Andrei Rațiu a primit 40% din voturile exprimate, fiind câștigător detașat pentru luna mai. El i-a devansat pe Louis Munteanu – 16,5%, Ionuț Radu – 15,6%, Nicușor Bancu – 12,8%, Dennis Man – 12% și Răzvan Marin – 3,1%.

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Apărătorul lui Rayo Vallecano a fost desemnat pentru a treia oară în 2026 cel mai bun tricolor, după ce și aprilie. De asemenea, el a ieșit ”tricolorul” anului în 2025.

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Sezon fantastic pentru internaționalul român

Deși convocat în primă fază de Gică Hagi la echipa națională a României pentru partidele de pregătire cu Georgia și Țara Galilor, Andrei Rațiu a fost nevoit să renunțe la aceste jocuri din cauza unor probleme musculare apărute după finala Conference League.

Devenit al momentului, fiind evaluat la 18 milioane de euro, Rațiu a ratat șansa de a câștiga un trofeu continental după ce Rayo Vallecano a fost învinsă de Crystal Palace, scor 0-1, în ultimul act din Conference League.

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Însă, sezonul excelent făcut de internaționalul român nu a trecut neobservat. Fundaș dreapta al formației spaniole a fost inclus de Comisia Tehnică a UEFA în .