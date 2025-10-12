Fanii au „explodat” după anunțul făcut de FIFA! „Am fost înșelați”

, însă . Unii dintre suporteri au sperat că vor putea achiziționa tichete pentru sume rezonabile și chiar au plătit pentru acest drept, însă aceștia se simt înșelați după ultimul anunț făcut de forul mondial.

Cum a „înșelat” FIFA zeci de mii de suporteri

Zeci de mii de fani au plătit sume importante, sute sau chiar mii de dolari, pe platforma FIFA Collect, lansată de forul mondial în colaborare cu compania de crypto Modex. Aici, FIFA a pus la dispoziție RTB-uri („Right to Buy” – Drept de a cumpăra) pentru bilete la partidele Cupei Mondiale din 2026, fără să anunțe însă când și pentru ce sumă vor putea suporterii să cumpere aceste tichete.

În această săptămână, forul mondial a dezvăluit că fanii vor putea să achiziționeze, în mare măsură, doar bilete la Categoria 1 sau 2, așadar cele mai scumpe disponibile. Dintre tichetele puse la dispoziție suporterilor cu RTB-uri, 70% sunt la Categoria 1, 28% la Categoria 2 și doar 2% la Categoria 3, cele de la Categoria 4 nefiind disponibile deloc.

Atacuri dure din partea fanilor

Fanii, care își doreau să achiziționeze biletele mai ieftine, s-au simțit înșelați de forul mondial și au atacat dur forul condus de Gianni Infantino. „Am fost înșelați de mult timp, acum nu mai putem face nimic”, „E atât de rău, RTB-urile nu mai au nicio valoare” , „Dacă aș fi știut aceste procentaje din start, nu aș fi achiziționat RTB-uri” sau „Au profitat de noi și se pare că nu avem nicio voce” au fost câteva dintre reacțiile fanilor, conform .

Platforma FIFA Collect ar fi încasat aproximativ 35 de milioane de dolari (peste 30 de milioane de euro), cea mai mare sumă fiind obținută din aceste RTB-uri, care au fost scoase la vânzare începând din 2024. Fanii care vor decide să achite alte sute sau chiar mii de dolari pentru a le transforma în bilete la Cupa Mondială vor primi tichetele pentru meciuri în vara anului viitor.

Prima reacție din partea FIFA

Un purtător de cuvânt al FIFA a oferit o primă reacție după cele întâmplate, fanii fiind extrem de revoltați. „FIFA nu dezvăluie detalii despre afaceri, detalii financiare sau legate de strategiile comerciale. Totuși, analizăm continuu aceste strategii pentru a ne asigura că ele funcționează în interesul fanilor și al fotbalului mondial”, a afirmat acesta pentru sursa menționată.

Întrebat de ce 70% dintre biletele oferite sunt la Categoria 1, cele mai scumpe, reprezentantul forului mondial a precizat următoarele: „Categoriile disponibile variază în funcție de fazele de vânzare și de stadioane. Acestea sunt analizate continuu pentru a echilibra cererea, capacitățile stadioanelor și accesul fanilor. FIFA recunoaște pasiunea și feedback-ul primit din partea fanilor și va evalua și rafina abordarea pentru a asigura cea mai bună experiență posibilă”.