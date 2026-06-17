Cele mai sălbatice comentarii în clasicul război Messi vs Ronaldo după startul CM 2026: „Varianta de pe Temu”

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Fanii au început „războiul” pe internet la scurt timp după ce Portugalia a terminat la egalitate cu RD Congo la Campionatul Mondial, scor 1-1. Cristiano Ronaldo (41 de ani) a avut o prestație foarte „ștearsă”, iar la final a înregistrat cifre mult mai slabe față de cele ale rivalului său tradițional Lionel Messi (38 de ani) din meciul Argentina – Algeria 3-0.

Război pe internet între fanii lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo după primele meciuri de la Campionatul Mondial

Atunci, starul de la Inter Miami a marcat toate golurile echipei sale. În comparație, fotbalistul de la Al-Nassr nu a punctat pentru lusitani. În plus, Astfel, în acest context, în mod așteptat într-o măsură destul de mare, pe rețelele de socializare a fost reluată „dezbaterea” dintre fanii celor doi privitoare la cine este cel mai bun fotbalist din istorie. În primul rând, în mod evident, susținătorii lui Messi au jubilat și au adus în mod special în discuție faptul propriu-zis că favoritul lor a marcat trei goluri în primul său meci de la acest Campionat Mondial, în vreme ce

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Lionel Messi, cifre incomparabil mai bune față de Cristiano Ronaldo

În schimb însă, au existat și păreri potrivit cărora această chestiune nu ar putea servi drept argument decisiv în tranșarea disputei „istorice” dintre cei doi. „Am prieteni care sunt fani ai lui Ronaldo și admit acum că Messi e mai bun. Ceilalți continuă cu glumele”, „După performanțele lui Messi, Mbappe și Haaland, presiunea l-a ajuns pe Ronaldo. A decis să joace precum Lukaku”,

„FIFA îl susține pe Messi, lumea îl susține pe Ronaldo”, „Scoateți-l pe Ronaldo din echipa lui și puneți-l în actuala echipă a Argentinei. Scoateți-l pe Messi din echipa Argentinei și puneți-l în echipa Portugaliei. Știm cu toții ce s-ar întâmpla. Portugalia ar deveni automat o forță și și-ar demola adversarele”,

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„Să îi compari pe Ronaldo și Messi este ca și cum ți-ai cumpăra o pereche de pantofi de alergare și ai începe să crezi că ești Usain Bolt”, „Dacă acest Campionat Mondial ne-a învățat ceva este că Ronaldo este Messi, varianta de pe Temu”, „Unii oameni nu au creier. Colecția de trofee a lui Messi este mai bună decât cea a lui Ronaldo” sau „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt fanul lui Messi”, au fost doar unele dintre comentariile postate de fanii celor două vedete pe X.