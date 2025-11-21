Fanii au luat foc: Cristiano Ronaldo lipsește! FIFA, gest extrem de controversat

ADVERTISEMENT

FIFA și-a pus în cap fanii fotbalului cu puțin mai mult de jumătate de an până la startul competiției. Forul internațional, ce se ocupă de organizarea fiecărei ediții a Campionatului Mondial, a făcut o greșeală uriașă: a postat posterul oficial al competiției, însă Cristiano Ronaldo nu era de găsit în interiorul lui. Postarea a fost ștearsă după un val de critici.

FIFA a dat-o în bară! Cristiano Ronaldo nu a fost inclus pe posterul oficial al Campionatului Mondial din 2026

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au împărțit scena mondială în ultimele două decenii și sunt, de departe, cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, când vine vorba de calități fotbalistice, performanțe individuale și cu echipa, dar mai ales și cel mai important, constanță.

Cu toate acestea, cumva, forul internațional a omis să îl includă pe starul lusitan în posterul oficial de promovare al Campionatului Mondial, ce prezenta câte un jucător de la fiecare echipă națională deja calificată la turneul final, iar Bruno Fernandes a fost cel ales să reprezinte Portugalia în această ilustrație.

Bineînțeles, și complet normal, fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii criticând grav absența celui mai mare marcator din toate timpurile. Până și cei ce îl admiră pe micuțul argentinian în eterna comparație Messi – Cristiano au fost de acord că FIFA a făcut o greșeală de neiertat. La foarte puțin timp de la publicare, cei ce se ocupă de paginile de social media au decis să șteargă postarea, conform .

FIFA has removed the official World Cup poster after huge backlash for leaving out Cristiano Ronaldo! 🤯😳 — Sportskeeda Football (@skworldfootball)

Care ar fi fost, de fapt, motivul din spatele acestei decizii

Cristiano Ronaldo este incert în acest moment pentru meciurile de debut la Campionatul Mondial din 2026. Atacantul ce va avea 41 de ani la ora disputării turneului final iar în acest moment așteaptă decizia comisiilor.

Se așteaptă ca atacantul lui Al-Nassr să rateze unul sau două meciuri din grupă, însă decizia ar putea fi favorabilă, având în vedere că el, alături de Leo Messi, sunt un simbol al acestui sport. Acesta ar fi fost și motivul din spatele deciziei de a nu-i folosi imaginea, deoarece încă nu se știe câte etape va absenta din cauza suspendării.

Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă lângă Donald Trump. Ce spune lumea despre întâlnirea lor

Cristiano Ronaldo a vorbit recent într-un interviu acordat lui Piers Morgan despre admirația sa față de Donald Trump și a dezvăluit că ar vrea foarte mult să îl cunoască în persoană. Acest lucru s-a și întâmplat.

Multă lume a sărit la concluzii după acest eveniment, deoarece el vine imediat după ce Cristiano ar fi simțit pericolul ratării unor meciuri de la turneul final. Mai mulți fani ai fotbalului sunt de părere că lusitanul caută ca prezența sa lângă Donald Trump să influențeze decizia ce va fi luată cu privire la suspendarea sa pentru competiția ce se va desfășura pe continentul american.