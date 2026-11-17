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Primăria București a explicat ce se întâmplă cu gazonul de pe Arena Națională, după ce Mihai Stoica a anunțat că, „pe surse” suprafața de joc ar fi fost afectată de o ciupercă „misterioasă”. Oficialii responsabili de acest gazon anunță că de vină pentru dezastru ar fi numărul mare de meciuri din ultima perioadă. Fanii nu au gustat explicația și au criticat Primăria.

Explicația Primăriei București pentru starea dezastruoasă a gazonului de pe Arena Națională

NU trebuie schimbat. Are nevoie doar de o mică pauză, pentru îngrijire. Numărul mare de meciuri și antrenamente de pe #ArenaNațională, în ultimele două luni, succedate la intervale scurte de timp, ploile abundente și temperaturile scăzute.

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Acestea sunt cauzele care au dus la afectarea gazonului. Sunt explicațiile oferite de SPORTS FIELDS, firma care se ocupă de suprafața de joc. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI Gazonul de pe Arena Națională a fost montat la începutul lunii septembrie. Primul meci a fost pe 14 septembrie.

AU FOST DE 3 ORI MAI MULTE MECIURI! De atunci și până pe 14 noiembrie, au avut loc 11 evenimente: 9 meciuri și două antrenamente oficiale. Ultimele partide s-au disputat la intervale de numai trei zile, iar antrenamentele și meciurile aferente au fost de pe o zi pe alta”, au explicat reprezentanții Primăriei București.

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Potrivit „datelor oficiale” invocate de Primărie, ideal ar fi ca pe Arena Națională să se joace un meci la două săptămâni. Mai mult, de vină pentru starea proastă a gazonul ar fi și ploaia și vremea urâtă de afară. Fanii au răbufnit și au criticat foarte dur această informație.

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Suporterii români nu au acceptat scuzele invocate de Primăria București și au devenit critici

Fanii care au citit mesajul Primăriei nu au gustat explicațiile și au fost, majoritatea, foarte critici. Redăm mai jos câteva dintre aceste mesaje dure:

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