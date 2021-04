Ana Porgras a fost eliminată de la „Survivor România” în ediția de duminică seara, fiind nominalizată de Jador, iar fanii au luat foc pe paginile și grupurile de pe rețelele de socializare, un au făcut acuzații grave la adresa manelistului. Cântărețul a recunoscut că votul lui nu este unul corect, dar a sperat până în ultimul moment ca fosta gimnastă să rămână în competiție.

Jador nu a știut cu cine să voteze și nu ar fi putut să-l propună pe Culiță Sterp pentru eliminare, pe care îl consideră prieten, așa că s-a gândit la Ana, fără a-și imagina că sportiva chiar va pleca cu adevărat din competiție.

Fanii reality show-ului de la Kanal D l-au taxat dur pe manelist, acuzându-l de strategii, pentru că a eliminat-o pe cea mai bună concurentă din echipa Faimoșilor. Jador a ieșit favoritul publicului, însă a pierdut mulți dintre susținători din cauza eliminării neașteptate.

Fanii au luat foc după eliminarea Anei Porgras de la Survivor România. Jador, acuzat de jocuri murdare. „Se falsifică voturile”

Jador i-a dezamăgit pe fani după ce a votat-o pe Ana Porgras pentru eliminare în ediția de aseară „Survivor România”, după ce a ieșit favoritul publicului. Faimosul a specificat că votul său nu este unul corect, dar nu poate nominaliza persoanele cu care se înțelege cel mai bine, așa că a ales-o pe Ana, sperând că nu va pleca din Republica Dominicană.

„Votul meu nu e unul corect, pe oricine aș fi votat nu ar fi corect pentru că toți suntem la fel de buni. Nu-mi doresc să plece nimeni din echipa asta. Știu că o să-mi atrag antipatii, dar o s-o votez pe Ana, chiar dacă este foarte bună”, a declarat Jador.

Din păcate, fosta gimnastă nu a avut suficiente voturi din partea publicului pentru a se salva de la eliminare și a fost nevoită să-și ia la revedere de la colegii ei. Faimoasa se aștepta să fie nominalizată pentru eliminare, dar anunțul lui Daniel Pavel că va pleca a luat-o prin surprindere.

După eliminare, zeci de mii de comentarii au curs pe rețelele de socializare, pe paginile și grupurile dedicate comperiției de la Kanal D. Jador a fost taxat dur chiar și de fanii lui pentru că a eliminat cea mai bună concurentă din echipă. Unii l-au numit ipocrit pentru că i-a reproșat recent lui Sorin că a dat afară oamenii buni, însă el a făcut același lucru de data aceasta.

De altfel, fanii acuză producția emisiunii că falsifică voturile publicului și că soarta următorilor eliminați nu ar trebui să stea în mâinile telespectatorilor.

„Ai zis de Sorin că-i votează pe cei mai buni din echipă, dar tu fix același lucru ai făcut. Ești un mare ipocrit. Din cauza ta a plecat cea mai bună fată din competiție”, „Oricine era votat de Jador era dat afară…asta trebuie înțeles…nu e prima oară când moderatorii falsifică voturile publicului…așa a fost și cu Majda”, „Nu-i corect acest joc să-l lăsați pe mâna publicului, păcat de Ana că era cea mai bună din acest concurs”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

„De acum încolo începe războiul!”

Fanii consideră că Moroșanu ar fi trebuit votat pentru eliminare, mai ales că s-a accidentat în timpul jocului pentru comunicare: „Moroșanu trebuia votat, nu Ana, de acum încolo începe războiul!”, a mai scris un fan.

Jador a atras antipatia multor susținători pe care îi avea din cauza eliminării total neașteptate de aseară. Artistul este acuzat de falsitate și de jocuri murdare, iar fanii emisiunii nu înțeleg de ce mai rămâne în competiție, după ce a suferit un accident la genunchi, având dureri în timpul jocului de duminică seara.

„Deci eu chiar îl admiram pe Jador, și îmi părea rău de situația lui. Așa ceva? Urât! Jador, ești o dezamăgire!”, „Un om fals care joacă la mai multe capete. Sper să nu-l mai rabde Dumnezeu și să-l trimită acasă. Cică el nu are tabără și e corect, vai de capul tău. Om de nimic”, „Cel mai prost vot, cum să votezi cea mai bună fată și să o păstrezi pe Elena care e praf.”, sunt câteva dintre mesaje apărute după ediția de duminică, a emisiunii Survivor România 2021.

„Ce scorpie de om e Jador, Doooamne! Cum să o voteze pe Ana? E cea mai bună fată de acolo. Nu-mi vine să cred! Nu era de plecat acasă, iar fata asta era o sportivă mult prea bună”, „Cât de fals e și cât teatru joaă Jador ăsta…Rușine Jador”, au mai scris fanii.

Ana Porgras a adus trei puncte în jocul de aseară și a jucat alături de Zanni la Ștafeta mixtă, pe care au și câștigat-o. Telespectatorii îl pun la zid pe Jador pentru această greșeală, conștienți că niciun meci nu va mai fi la fel fără Ana, care îi ridica foarte mult pe cei din echipa roșie, cum a fost și aseară:

„Jador este un imbecil!!!! A dat-o afară pe fata care aducea cele mai multe puncte în echipă! Fără Ana nu vor mai câștiga meciuri, pentru că nu au fete în echipă! Ana aducea 3-4 puncte la fiecare meci! Nu se poate așa ceva…E un cretin fără margini Jador! Să le fie rușine și celor care îl votează pe Jador așa, ca turma de oi! A dat afară cea mai bună fată din echipa lui! Doamne, ce cretin!”

„Incredibil, cea ai bună concurentă. Un manelist dă afară o campioană mondială care și-a rupt spatele pe traseu în timp ce el citea ‘Mica Sirenă’”, „Și astfel Jador va rămâne în memoria acestui concurs va cel mai prost concurent! Felicitări tuturor celor care au votat un astfel de specimen, tocmai ce ați îngropat echipa Faimoșilor! Mă-nclin! Să dăm din buric de maneleeeee acum!”

Ana Porgras, reacție după ce a fost eliminată

„M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună. Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România.

Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a declarat fosta gimnastă.