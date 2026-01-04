Sport

Fanii au luat foc în timpul meciului din Premier League! Se cere agresiv demiterea fostului fotbalist de la Manchester United

Probleme serioase cu sunetul la TV în timpul unei partide importante din Premier League. Fanii au reacționat pe social media. „Bani cheltuiți degeaba”.
Alex Bodnariu
04.01.2026 | 23:10
Fanii au luat foc in timpul meciului din Premier League Se cere agresiv demiterea fostului fotbalist de la Manchester United
ULTIMA ORĂ
Probleme în timpul meciului Leeds - Manchester United
ADVERTISEMENT

TNT Sports, unul dintre deținătorii drepturilor TV pentru meciurile din Premier League, i-a enervat la culme pe fanii fotbalului englez în timpul transmisiunii partidei dintre Leeds și Manchester United, disputată pe Elland Road. Sunetul a căzut complet timp de peste trei minute, chiar în debutul partidei, iar telespectatorii și-au vărsat nervii pe rețelele de socializare.

Probleme în timpul meciului Leeds – Manchester United

Problema tehnică a apărut într-un moment sensibil, exact atunci când suporterii gazdelor scandau un cântec ofensator în tribune. Coincidența a alimentat rapid speculațiile din mediul online, iar mulți fani au sugerat că sunetul ar fi fost oprit intenționat. TNT Sports a respins aceste interpretări și a transmis un mesaj oficial pe ecran, în care a explicat că este vorba despre o defecțiune tehnică.

ADVERTISEMENT

După aproximativ trei minute, sunetul a revenit, iar comentatorul Darren Fletcher, fost fotbalist important la Manchester United în era Sir Alex Ferguson, a încercat să detensioneze situația cu o remarcă ironică, cerându-și scuze și făcând aluzie la reacțiile din social media. Replica sa nu a fost însă pe placul publicului.

Ironii pe social media. Fanii Premier League, nemiloși cu cei de la TNT Sports

Rețelele sociale au fost rapid inundate de comentarii acide. Unii fani au ironizat decizia postului de a afișa un mesaj care acoperea o parte semnificativă din ecran, în timp ce alții au remarcat sarcastic că au urmărit unul dintre cele mai așteptate meciuri ale etapei „în liniște totală”.

ADVERTISEMENT
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Digi24.ro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump

TNT Sports va transmite în total 52 de meciuri din Premier League în sezonul 2025-2026, un număr mult mai mic față de cele 215 partide care vor fi difuzate de Sky Sports. Incidentul readuce în discuție problemele tehnice cu care TNT Sports s-a mai confruntat în trecut. În timpul transmisiunilor, telespectatorii au reclamat frecvent decalaje între imagine și comentariu.

ADVERTISEMENT
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către...
Digisport.ro
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani

Printre reacțiile apărute pe social media s-au numărat mesaje precum: „34 de lire pe lună, bani cheltuiți degeaba la TNT Sports…”, „TNT Sports nu doar că a pierdut sunetul, dar a ales să acopere un sfert din ecran cu un mesaj prin care ne anunță că nu există sunet”, „Încă o gafă marca TNT Sports. Pierdere totală de sunet”, „TNT Sports, apropo, absolut amatorism”. „Cineva sigur o să fie dat afară (n.r. aluzie la Fletcher)”.

Dawa a ieșit din aeroport uitându-se pe tabletă la Africa de Sud –...
Fanatik
Dawa a ieșit din aeroport uitându-se pe tabletă la Africa de Sud – Camerun: „Știu că Ngezana a luat galben!”. Foto exclusiv
Oferta tentantă pe care Ricardo Grigore a refuzat-o înainte să revină în România:...
Fanatik
Oferta tentantă pe care Ricardo Grigore a refuzat-o înainte să revină în România: „Am avut un gol în stomac. Un contract foarte bun”
Noua vedetă de la Real Madrid a strălucit prima dată cu România! Gonzalo...
Fanatik
Noua vedetă de la Real Madrid a strălucit prima dată cu România! Gonzalo Garcia, trei goluri superbe contra lui Betis. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Finanțatorul din SuperLiga care ar fi, de fapt, miliardar în euro. S-ar afla...
iamsport.ro
Finanțatorul din SuperLiga care ar fi, de fapt, miliardar în euro. S-ar afla în top 7 cei mai bogați români
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!