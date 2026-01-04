Fanii au luat foc în timpul meciului din Premier League! Se cere agresiv demiterea fostului fotbalist de la Manchester United

ADVERTISEMENT

TNT Sports, unul dintre deținătorii drepturilor TV pentru meciurile din Premier League, i-a enervat la culme pe fanii fotbalului englez în timpul transmisiunii partidei dintre Leeds și Manchester United, disputată pe Elland Road. Sunetul a căzut complet timp de peste trei minute, chiar în debutul partidei, iar telespectatorii și-au vărsat nervii pe rețelele de socializare.

Probleme în timpul meciului Leeds – Manchester United

Problema tehnică a apărut într-un moment sensibil, exact atunci când suporterii gazdelor scandau un cântec ofensator în tribune. Coincidența a alimentat rapid speculațiile din mediul online, iar mulți fani au sugerat că sunetul ar fi fost oprit intenționat. a respins aceste interpretări și a transmis un mesaj oficial pe ecran, în care a explicat că este vorba despre o defecțiune tehnică.

După aproximativ trei minute, sunetul a revenit, iar comentatorul Darren Fletcher, fost fotbalist important la Manchester United în era Sir Alex Ferguson, a încercat să detensioneze situația cu o remarcă ironică, cerându-și scuze și făcând aluzie la reacțiile din social media. Replica sa nu a fost însă pe placul publicului.

Ironii pe social media. Fanii Premier League, nemiloși cu cei de la TNT Sports

au fost rapid inundate de comentarii acide. Unii fani au ironizat decizia postului de a afișa un mesaj care acoperea o parte semnificativă din ecran, în timp ce alții au remarcat sarcastic că au urmărit unul dintre cele mai așteptate meciuri ale etapei „în liniște totală”.

TNT Sports va transmite în total 52 de meciuri din Premier League în sezonul 2025-2026, un număr mult mai mic față de cele 215 partide care vor fi difuzate de Sky Sports. Incidentul readuce în discuție problemele tehnice cu care TNT Sports s-a mai confruntat în trecut. În timpul transmisiunilor, telespectatorii au reclamat frecvent decalaje între imagine și comentariu.

Printre reacțiile apărute pe social media s-au numărat mesaje precum: „34 de lire pe lună, bani cheltuiți degeaba la TNT Sports…”, „TNT Sports nu doar că a pierdut sunetul, dar a ales să acopere un sfert din ecran cu un mesaj prin care ne anunță că nu există sunet”, „Încă o gafă marca TNT Sports. Pierdere totală de sunet”, „TNT Sports, apropo, absolut amatorism”. „Cineva sigur o să fie dat afară (n.r. aluzie la Fletcher)”.