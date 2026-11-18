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Miercuri seară, la Turneul Campionilor de la Torino, Flavio Cobolli (24 de ani) și Frances Tiafoe (28 de ani) s-au duelat în cadrul grupei B, din care mai fac parte și Americanul a câștigat primul set în tie-break, astfel încât Alcaraz și-a adjudecat deja în mod matematic accederea în fazele eliminatorii ale competiției.

Flavio Cobolli și Frances Tiafoe, făcuți praf de fani în timpul meciului lor de la Turneul Campionilor de la Torino

Pe parcursul primului set, dar și imediat după încheierea lui, fanii tenisului s-au exprimat pe X, fostul Twitter, cu privire la calitatea jocului prestat de cei doi tenismeni. Și reacțiile din acest punct de vedere nu au fost deloc unele pozitive. Ba chiar din contră. Cobolli și Tiafoe, în special italianul, au fost aspru criticați pentru tenisul pus în scenă la această partidă.

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Comentarii extrem de dure pe rețelele de socializare

De asemenea, un utilizator a remarcat chiar că inclusiv publicul italian, care cel puțin în teorie ar fi trebuit să îl susțină pe conaționalul Cobolli, s-a arătat nemulțumit în multe momente de cele petrecute pe teren:„O, Doamne, Cobolli este atât de slab. Tiafoe nici măcar nu vrea să joace”, „Cobolli și Tiafoe… Acești băieți ar trebui să fie numerele 5 și 8 în clasamentul ATP. Ce dezastru, sunt de neprivit!”, „Taylor Fritz cred că stă acum pe canapea și râde de nu mai poate văzând meciul de la Torino dintre Tiafoe și Cobolli. Imaginați-vă să îi numești pe aceștia în elita tenisului. Ce jenă absolută”,

„Dacă Flavio Cobolli a reușit să joace într-un turneu Masters, fiecare dintre noi poate. Despre Tiafoe nu vorbesc, pe el îl consider un jucător de tenis”, „Să mă uit la Cobolli vs Tiafoe este atât de frustrant. Îmi amintește din când în când de circuitul WTA. Atât de multe șanse de a prelua controlul meciului și ei pur și simplu le aruncă. Break-uri irosite, decizii proaste la punctele importante. Chiar se observă diferență când ești obișnuit să îi privești pe cei mai buni”,

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„Tiafoe și Cobolli sunt o insultă adusă tenisului. Faptul că acești jucători care produc un tenis atât de slab sunt considerați a fi în elita tenisului este o glumă absolută. Fără consistență, fără calitate, fără calmitate. Torino ar trebui să găzduiască elita tenisului, nu un circ”.