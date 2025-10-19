Fanii au pus pe lista lui Radu Constantea un nume surpriză: a jucat 4 ani la U Cluj și vine de „afară”! Exclusiv

FANATIK a prezentat exclusiv primele două variante , iar acum un alt nume este luat în calcul de șefii echipei.

A bătut FCSB și e dorit la U Cluj! Antrenorul surpriză aflat pe lista lui Radu Constantea

a vorbit la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit că pentru Universitatea Cluj există cele două variante de mai sus. Totuși, din informațiile FANATIK, ar mai fi un antrenor pe listă, Zoltan Kadar.

Acesta a jucat la trupa ardeleană timp de 4 ani, între 1987 și 1991, iar acum este antrenor secund la gruparea elvețiană Young Boys Berna, cu care a venit, recent, la București, pentru duelul cu FCSB, câștigat cu 2-0 de echipa sa.

Cine este Zoltan Kadar, antrenorul de pe lista U Cluj

Ajuns la 59 de ani, Kadar nu a fost principal decât pentru o scurtă perioadă, la Grasshoppers, în 2020. Atunci a condus echipa pentru 13 meciuri și a avut o medie bună de puncte câștigate pe partidă: 1,85.

În rest, tehnicianul român a fost antrenor secund și antrenor la juniori, fără a avea o experiență de luat în seamă pentru poziția de antrenor principal la seniori. Totuși, chiar și așa, cei de la Universitatea Cluj vor să discute cu acesta și să vadă dacă ideile lor sunt comune cu cele ale antrenorului.

Cristiano Bergodi și Adrian Mutu. Care sunt variantele pentru înlocuirea lui Sabău

Ardelenii analizează și variantele Cristiano Bergodi și Adrian Mutu, ambii fiind antrenori cu o experiență mult mai bogată în spate, care știu campionatul și au pregătit mai multe echipe din SuperLiga.

Un avantaj pentru aceștia ar reprezenta faptul că nu au contract și pot fi aduși fără probleme, în timp ce pentru Zoltan Kadar ar trebui să existe o reziliere de contract cu cei de la Young Boys pentru ca el să ajungă pe Cluj Arena.

Mandatul lui Ioan Ovidiu Sabău la Universitatea Cluj. Borna istorică atinsă

pe banca celor de la Universitatea Cluj a fost unul care a atins o bornă istorică pentru echipă. Instalat pe banca tehnică în luna august a anului 2023, tehnicianul a rezistat peste 2 ani și era unul dintre cei mai longevivi antrenori din campionat. Totuși, ultimele rezultate, nefaste, eșecul de la Csikszereda, și înfrângerea de acasă, cu FC Botoșani, l-au făcut să-și dea demisia.

În timpul său petrecut pe banca lui U Cluj a reușit anul trecut o clasare pe locul 4, care a permis echipei să joace în preliminariile Conference League. Ardelenii au revenit astfel în cupele europene după o absență de 53 de ani. Totuși, chiar dacă au avut un adversar facil, cei de la U Cluj au pierdut în turul 2 preliminar, contra celor de la Ararat Armenia, după 0-0 în deplasare și 1-2, acasă, meci încheiat în urma a 120 de minute jucate.