Fanii brazilieni, show de zile mari în Times Square! Distracție maximă în autocarul Superbet. Video

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Brazilia pornește ca favorită, la fel ca la orice turneu final, iar fanii își doresc să-i vadă pe Neymar, Vinicius, Marquinhos și ceilalți câștigând marele trofeu. Plini de optimism, suporterii au luat cu asalt Times Square înaintea primului meci.

Fanii brazilieni au pus stăpânire pe Times Square. S-au distrat la maxim în autocarul Superbet

La actuala ediție a Cupei Mondiale, naționala Braziliei va debuta la New York cu o partidă împotriva reprezentativei Marocului. Întâlnirea este programată în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01:00 în România.

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Numeroși susținători ai formației ”carioca” au ajuns deja în marele oraș american și au creat un spectacol fabulos. Locul de întâlnire a fost celebrul Times Square, acolo unde newyorkezii celebrează cele mai importante momente.

Acum, străzile au fost invadate de brazilieni veseli, unii însoțiți chiar și de copii, care au cântat și au dansat așa cum numai ei știu să o facă. Unii dintre suporteri au venit la petrecerea de pe stradă cu autocarul Superbet. Atmosfera în microbuzul pus la dispoziție de renumita casă de pariuri a fost una cu adevărat extraordinară.

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Ce șanse are Brazilia să câștige titlul mondial

Deși este cea mai titrată națională când vine vorba de Cupa Mondială, cu cinci titluri în palmares, Brazilia se află într-o vizibilă scădere. Iar specialiștii nu o văd cu șanse foarte mari să-și treacă în palmares victoria finală.

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, iar brazilienii au doar 6,6% șanse să câștige turneul final. Sud-americanii sunt doar pe locul șase în această ierarhie, după Spania, Franța, Anglia, Argentina și Portugalia.

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Carlo Ancelotti, atuul Braziliei

În ciuda unor jucători de certă valoare, Brazilia nu a mai reușit performanțele fabuloase din trecut. Însă, de această dată ar putea să aibă un avantaj important. Și anume prezența pe banca tehnică a lui Carlo Ancelotti, unul dintre cei mai mari antrenori din toate timpurile.

Italianul, care este , are experiența necesară pentru a se impune într-un vestiar plin de vedete, dar și tactul de a ști cum se ajunge la marea performanță. Însă, nici el nu a scăpat de critici după ce a ales să-l convoace pe veteranul Neymar, deși acesta nu este la 100% din punct de vedere fizic.

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Suporterii brazilieni, distracție maximă la New York