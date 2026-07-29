Fanii bulgari, scoși de pe stadion de Jandarmerie în U Craiova – Levski Sofia! Forțele de ordine au fost nevoite să intervină

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nu a fost lipsit de incidente. Suporterii bulgari care au intrat la tribuna 1 a stadionului ”Ion Oblemenco” au fost escortați de jandarmi în afara stadionului.

Suporterii bulgari, escortați de la Universitatea Craiova – Levski Sofia

Universitatea Craiova a vândut toate cele 30.000 de bilete pentru meciul cu Levski Sofia, din turul 2 preliminar UEFA Champions League. . Numai că, la meci au fost prezenți numai 27.037 de suporteri. Asta pentru că aproape 3.000 de suporteri bulgari care și-au cumpărat bilete la tribuna 1 au ascultat sfatul forțelor de ordine de a nu se prezenta la meci. Pentru ca situația să nu escaladeze.

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Numai că, asta nu s-a aplicat și pentru 200 de bulgari. Aceștia s-au bucurat ostentativ la cele două goluri marcate de Levski Sofia în prima repriză. Așa că au fost escortați de jandarmi în afara stadionului.

Bulgarii au făcut show în oraș

Înainte de startul partidei din manșa secundă, fanii lui Levski Sofia care au făcut deplasarea în România au pus stăpânire pe centrul Craiovei. Bulgarii au băut bere și au cântat la terasele din oraș.

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Deși UEFA le-a interzis să facă deplasarea la Craiova, după incidentele create în turul precedent la partida cu Borac Banja Luka, reporteri FANATIK au surprins cum în susținători ai Universității Craiova.

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Levski, start lansat la Craiova

După victoria de pe teren propriu cu 1-0, Levski Sofia a început tare și returul de la Craiova. Bulgarii au luat rapid un avantaj de două goluri după reușitele lui Everton Bala (13) și Aldair Neves (16).

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Trupa lui Filipe Coelho a intrat încet, încet în joc și a redus din diferență la ultima fază a primei reprize printr-o lovitură de cap a lui Nicușor Bancu. Olteni au ieșit montați de la cabine și Adi Rus a egalat cu o execuție fabuloasă direct din lovitură liberă.