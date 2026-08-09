Sport

Fanii „câinilor” au devorat tot la DinamoFest: „Cu două ore înainte de meci nu mai sunt mici! Incredibil”

Meciul dintre Dinamo și FC Voluntari a fost un real succes pentru tabăra roș-albilor. Pe lângă victorie, clubul din „Ștefan cel Mare” a făcut profit de pe urma DinamoFest
Cristian Măciucă
09.08.2026 | 17:40
Fanii cainilor au devorat tot la DinamoFest Cu doua ore inainte de meci nu mai sunt mici Incredibil
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Fanii "câinilor" au devorat tot la DinamoFest: "Cu două ore înainte de meci nu mai sunt mici! Incredibil" FOTO: Fanatik
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Dinamo a învins-o cu 4-0 pe FC Voluntari în etapa cu numărul 4 din SuperLiga. Aceasta nu este însă singura veste bună pentru „câinii roșii”. Fanii au devorat tot la DinamoFest.

DinamoFest, un real succes la Dinamo – FC Voluntari 4-0

Dinamo a organizat DinamoFest înainte de meciul din etapa a 4-a a SuperLigii, pe care l-a câștigat cu scorul de 4-0. Evenimentul a fost organizat în apropierea stadionului „Arcul de Triumf”, iar suporterii s-au răsfățat cu mici și bere.

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În plus, evenimentul a avut parte și de un DJ care a întreținut atmosfera, dar și de concursuri cu premii pentru suflarea roș-albă. „Câinii” au devorat totul și s-au văitat pe rețelele de socializare pe motiv că mâncarea nu a fost suficientă.

„La 19:30 nu mai erau mici, incredibil. Așa proastă organizare nu am văzut am văzut în viața mea. Mai vine p**a!”, a tunat pe rețelele de socializare unul dintre fanii supărați ai lui Dinamo.

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„Dinamo Fest – Sâmbătă începând cu 17:00. A doua ediție a Dinamo Fest își deschide porțile larg pentru toți cei care-și doresc să petreacă orele dinaintea startului meciului în mijlocul Familiei Dinamo! Activitățile vor fi variate, iar partenerii noștri pregătesc mai multe activări pentru toți cei prezenți.

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De la pictat pe față pentru cei mai mici, la concursuri și întreceri pentru cei mai mari! Muzică de calitate va fi asigurată de un DJ, care va garanta buna dispoziție pe durata întregului eveniment. Vă așteptăm începând cu ora 17:00 pe terenul sintetic al Complexului „Arcul de Triumf”, situat în spatele tribunei a 2-a”, a fost mesajul prin care Dinamo a anunțat ediția a 2-a de DinamoFest.

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Dinamo a spulberat-o pe FC Voluntari și a urcat pe locul 2

Dinamo a urcat pe locul 2 în SuperLiga după victoria cu FC Voluntari, scor 4-0. Echipa lui Nuno Campos are 7 puncte, după eșecul cu Petrolul (0-1), egalul cu Oțelul (1-1) și victoriile cu U Craiova (5-1) și cu FC Voluntari (4-0). La partida cu noua promovata în SuperLiga au punctat Danny Armstrong (46-pen), Alexandru Musi (73), Oliver Hintsa (90+6) și Adrian Mazilu (90+11).

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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