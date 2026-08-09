Fanii „câinilor” au devorat tot la DinamoFest: „Cu două ore înainte de meci nu mai sunt mici! Incredibil”

ADVERTISEMENT

Dinamo a învins-o cu 4-0 pe FC Voluntari în etapa cu numărul 4 din SuperLiga. Aceasta nu este însă singura veste bună pentru „câinii roșii”. Fanii au devorat tot la DinamoFest.

DinamoFest, un real succes la Dinamo – FC Voluntari 4-0

Dinamo a organizat DinamoFest înainte de meciul din etapa a 4-a a SuperLigii, . Evenimentul a fost organizat în apropierea stadionului „Arcul de Triumf”, iar suporterii s-au răsfățat cu mici și bere.

ADVERTISEMENT

În plus, evenimentul a avut parte și de un DJ care a întreținut atmosfera, dar și de concursuri cu premii pentru suflarea roș-albă. „Câinii” au devorat totul și s-au văitat pe rețelele de socializare pe motiv că mâncarea nu a fost suficientă.

„La 19:30 nu mai erau mici, incredibil. Așa proastă organizare nu am văzut am văzut în viața mea. Mai vine p**a!”, a tunat pe rețelele de socializare unul dintre fanii supărați ai lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

„Dinamo Fest – Sâmbătă începând cu 17:00. A doua ediție a Dinamo Fest își deschide porțile larg pentru toți cei care-și doresc să petreacă orele dinaintea startului meciului în mijlocul Familiei Dinamo! Activitățile vor fi variate, iar partenerii noștri pregătesc mai multe activări pentru toți cei prezenți.

ADVERTISEMENT

De la pictat pe față pentru cei mai mici, la concursuri și întreceri pentru cei mai mari! Muzică de calitate va fi asigurată de un DJ, care va garanta buna dispoziție pe durata întregului eveniment. Vă așteptăm începând cu ora 17:00 pe terenul sintetic al Complexului „Arcul de Triumf”, situat în spatele tribunei a 2-a”, a fost mesajul prin care Dinamo a anunțat ediția a 2-a de DinamoFest.

ADVERTISEMENT

Dinamo a spulberat-o pe FC Voluntari și a urcat pe locul 2

Dinamo a urcat pe locul 2 în SuperLiga după victoria cu FC Voluntari, scor 4-0. , după eșecul cu Petrolul (0-1), egalul cu Oțelul (1-1) și victoriile cu U Craiova (5-1) și cu FC Voluntari (4-0). La partida cu noua promovata în SuperLiga au punctat Danny Armstrong (46-pen), Alexandru Musi (73), Oliver Hintsa (90+6) și Adrian Mazilu (90+11).