Fanii „câinilor” nu îl vor pe Răducioiu la Dinamo: „Retrage-te! Caracterul nu poate fi trecut în contract”

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FANATIK SUPERLIGA că Florin Răducioiu este foarte aproape de revenirea la Dinamo într-un post de conducere. Nu toată suflarea dinamovistă este încântată de acest aspect, componentul Generaţiei de Aur fiind puternic contestat de o parte a suporterilor.

Răducioiu revine la Dinamo pe 4000 de euro pe lună: „Nu doar aşa, de faţadă”

pe lună la Dinamo. Deocamdată nu a fost stabilit cu exactitate postul pe care să revină fostul internaţional român, dar cele două părţi au discutat despre un proiect care să vizeze dezvoltarea tinerilor fotbalişti şi legătura dintre Academie şi prima echipă:

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„Este altceva când un fost jucător ca Radu vine să-i vorbească unui copil de 17-18 ani despre cum să gândească, ce să facă. Este un partener de dialog, cu idei comune. Încercăm să creionăm o chestie care să aibă sens, nu doar așa, de fațadă. Noi vrem să profităm un pic de experiența lui și să vină să ajute Dinamo”, a spus Nicolescu.

Contestat de o parte a fanilor: „Nu eşti binevenit, legendă!”

Doar că nu toţi dinamoviştii sunt încântaţi de revenirea lui Florin Răducioiu la echipă. Pe pagina de Facebook „Dinamo Puls Alb-Roșu” a fost publicat un mesaj prin care îl atacă pe fostul internaţional, care a plecat de la Dinamo în 2022, din funcţia de director sportiv, cu puţin timp înainte de retrogradare:

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„ATUNCI CÂND BANII ÎNVING CARACTERUL! Dați bă banii, bă borfasilor!! Cam așa a sunat ultimatumul dat de o legendă a lui Dinamo, într-un moment în care noi, suporterii ne uitam disperați în stânga și în dreapta, pentru a găsi soluții să putem salva ceea ce iubeam de la dispariție.

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Amenințarea cu avocatul, lipsa de empatie cu cei care făceau toate eforturile să mențină corabia pe linia de plutire au făcut ca acesta să cadă în dizgrația suporterilor. Însă timpul trece și iată că legenda apare în preajma clubului, acum, când este bine, când echipa performează și mai ales când problema financiară nu mai este de actualitate. Vrea un loc călduț, un salariu și expunere în fotbalul românesc. Însă ce nu știe legenda este că uitarea nu se așterne atât de repede peste suporteri, că, pentru ei, el nu este binevenit! Omul a întinat memoria fotbalistului, caracterul nu a trecut examenul crucial!!!

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Nu ești binevenit, legendă, noi, cei care am suferit, luptat și sacrificat până și siguranța propriei familii în acele momente, nu te dorim, Este încă un examen de caracter pentru tine, fă dovada ca ai învățat ceva și retrage-te de la negocieri. Măcar așa ai putea spăla puțin rușinea de a fi încercat de a îngropa, prin acțiunea ta, definitiv Dinamo!!”.

Ce îi reproşează suporterii: „Dinamo a retrogradat şi el avea bani de recuperat”

Pe o altă pagină a suporterilor lui Dinamo, „Patron”, lui Răducioiu i se reproşează faptul că în 2022, după retrogradarea echipei ar fi declarat că voia să îşi recupereze restanţele salariale de la club. Fanii i-au reproşat că nu a arătat caracter în mometele grele ale clubului:

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„Răducioiu, din nou la Dinamo? Ce îl recomandă pentru o revenire în club? «Sunt dispus să îmi recuperez banii, mi se pare normal. Am lucrat pentru banii ăștia și nu văd de ce aș renunța la ei». Acestea erau preocupările lui Florin Răducioiu în august 2022, imediat după retrogradarea lui Dinamo în Liga a II-a. În timp ce clubul traversa unul dintre cele mai negre momente din istoria sa, fostul team manager își anunța intenția de a-și recupera salariile restante, inclusiv prin intermediul avocatului.

Desigur, orice om are dreptul să fie plătit pentru munca depusă. Nimeni nu contestă acest lucru. Dar, dincolo de bani și de drepturi contractuale, există ceva ce nu poate fi trecut într-un contract și nici recuperat în instanță: caracterul. Iar caracterul unui om se vede cel mai bine în momentele grele, atunci când loialitatea, implicarea și asumarea responsabilității cântăresc mai mult decât funcția ocupată.

Dinamo tocmai retrogradase, iar Răducioiu, unul dintre oamenii din structura clubului în acel sezon, a ales să plece. Nu era singurul care părăsea corabia, dar declarațiile sale de după retrogradare au rămas o mărturie a priorităților pe care a ales să le facă publice în acel moment. În loc să vorbească despre reconstrucție, despre responsabilitatea celor care au condus echipa sau despre felul în care Dinamo putea fi ridicată din nou, mesajul său era limpede: avea bani de recuperat.

Astăzi, după ce Florin Răducioiu a fost văzut în loja acționarilor, au reapărut discuțiile despre o posibilă revenire a sa în club. Și atunci, întrebarea este simplă: ce îl recomandă pe Florin Răducioiu pentru o nouă funcție la Dinamo? Experiența de fost mare internațional? Cu siguranță, cariera sa de fotbalist merită respect. Dar performanțele de pe teren nu reprezintă automat o garanție pentru competență administrativă, implicare sau capacitatea de a contribui la reconstrucția unui club. O funcție în organigramă trebuie justificată prin ceea ce poate aduce concret clubului, nu doar prin numele celui care o ocupă.

Dinamo are nevoie de oameni care să pună umărul la greu, care să înțeleagă responsabilitatea de a reprezenta acest club și care să demonstreze prin fapte că interesul lui Dinamo este mai presus de propriile interese. Suporterii au văzut destui oameni care au trecut prin club, au ocupat funcții și au plecat atunci când lucrurile s-au prăbușit. Nu orice fost fotbalist trebuie să primească automat un loc în organigramă doar pentru că a purtat cândva tricoul alb-roșu.

De aceea, avem o rugăminte pentru acționari: continuați în aceeași direcție! V-ați descurcat fără foști fotbaliști în organigrama clubului și ați demonstrat că Dinamo poate funcționa și fără ca numele mari ale trecutului să primească funcții doar în virtutea carierei lor sportive. Dacă actuala formulă funcționează, nu există niciun motiv să schimbați lucrurile doar pentru a readuce în club personaje dintr-o perioadă pe care suporterii nu au uitat-o.

Dinamo nu are nevoie de funcții oferite pe criterii de imagine sau de nostalgie. Are nevoie de profesioniști, de oameni care își justifică locul prin rezultate și de persoane care înțeleg ce înseamnă să rămâi alături de club atunci când acesta se află la pământ. Pentru că, până la urmă, caracterul nu se măsoară în numărul de selecții la echipa națională, în golurile marcate sau în fotografiile făcute în loja acționarilor. Se vede în momentele în care clubul are nevoie de tine. Iar suporterii lui Dinamo au memorie. Nu uită cine a fost alături de club în cele mai grele clipe și nici cine a avut alte priorități”, se arată în comunicatul emis de fani.