Fanii “câinilor” pot urmări returul barajului cu FC Argeş pe un ecran uriaş montat în Sala Dinamo! Intrarea este liberă

a câştigat cu 6-1 meciul tur de baraj cu FC Argeş. “Câinii” sunt aproape de revenirea în SuperLiga, la doar un an de la retrogradare, iar returul pare o formalitate după demonstraţia de forţă de pe Arena Naţională.

Fanii “câinilor” pot urmări returul barajului cu FC Argeş pe un ecran uriaş montat în Sala Dinamo!

Fanii “câinilor” vor avea o surpriză din partea Clubului Sportiv care a decis să monteze un ecran uriaş, de peste 12 metri, în Sala Dinamo. Intrarea este liberă începând cu ora 20:00, cu o oră înainte de startul meciului.

ADVERTISEMENT

Confruntarea retur dintre FC Argeş şi Dinamo va avea loc sâmbătă, de la ora 21:00, . Piteştenii au luat o decizie ciudată, aceea de a nu juca returul pe propriul stadion, din Trivale.

Burcă: “Lăsați-ne să ne pregătim de Liga 1?! Sub nicio formă!”

Ovidiu Burcă şi-a ţinut în frâu euforia după victoria uriaşă din tur şi şi-a atenţionat jucătorii să nu se creadă promovaţi deja în SuperLiga, pentru că ar face o mare greşeală:

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

„Lăsați-ne să ne pregătim de Liga 1?! Sub nicio formă! Am face o mare eroare să credem acest lucru. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, am ajuns într-un moment… Le-am explicat și băieților că pot rămâne în istoria clubului”, a spus antrenorul dinamovist.

Bogdan Argeş Vintilă: “Nu veți crede nici că marcăm noi cinci goluri. Și o să marcăm!”

De cealaltă parte, Bogdan Argeş Vintilă aşteaptă o minune din partea echipei sale, o victorie la cinci goluri care să ducă această dispută în prelungiri:

ADVERTISEMENT

“Mai avem un joc și trebuie să facem tot pentru a întoarce acest baraj. Trebuie să știm să ne păstrăm cumpătul. Sunt probleme interne, nu trebuie să le rezolvăm în public. Nu știu dacă sunt jucători cu restanțe financiare, poate doar cei care au mai lipsit de la antrenamente.

Nu cred că am venit să spun cine a luat sau cine nu a luat salariul. Greșelile individuale, astea sunt cauzele. Poate și presiunea publicului. Vă venea să credeți că marchează Dinamo 6? Așa nu veți crede nici că marcăm noi cinci goluri. Și o să marcăm!”, a spus Vintilă.

ADVERTISEMENT

Dinamo a căzut în liga secundă după ce a pierdut barajul cu U Cluj, scor 0-2, 1-1, în 2022. În acest sezon, Ovidiu Burcă a reuşit să refacă moralul echipei şi i-a dus pe “câini” la un pas de promovare.