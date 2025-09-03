Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanii Craiovei, aroganță maximă după startul perfect de sezon: „Lăsaţi-ne să ne pregătim de Champions League!”

Sabin Ilie a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre interacțiunile sale cu fanii Universității Craiova după startul excelent din acest sezon.
Bogdan Mariș
03.09.2025 | 17:18
EXCLUSIV FANATIK
Sabin Ilie a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre fanii Universității Craiova. FOTO: Sport Pictures

Universitatea Craiova este lider în Superligă după opt runde și s-a calificat în premieră într-o grupă europeană, iar fanii au așteptări mari din partea echipei conduse de Mirel Rădoi. Fostul mare atacant Sabin Ilie a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre suporterii echipei din orașul său natal.

„Lăsaţi-ne să ne pregătim de Champions League!”. Fanii Craiovei, extrem de încrezători după rezultatele obținute de Universitatea

Pornind de la ultimele transferuri realizate de Universitatea Craiova, Sabin Ilie a afirmat că gruparea din Bănie are cel mai puternic lot din Superligă, fiind favorită la titlu, însă presiunea pusă de suporteri ar putea juca un rol negativ. „Este cel mai puternic lot din Superligă în acest moment, clar.

Automat, începutul de campionat este favorabil pentru Craiova. Au adus niște jucători de top, pe care Mirel Rădoi îi cunoaște foarte bine. Concurența este foarte mare pe fiecare post, toți își doresc să joace, să fie în primul 11. Este echipa favorită să câștige campionatul, dar e un drum lung. 

Mai este o problemă, cu publicul. În general, oltenii nu prea au răbdare. Dacă te duci acum pe centrul Craiovei, prietenii mei de acolo când trec pe lângă mine zic ‘Lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League’ ”, a declarat fostul golgheter al primei divizii, în exclusivitate pentru FANATIK.

Adversari puternici pentru Universitatea Craiova în Conference League

Dincolo de lupta pentru titlu, Universitatea Craiova va fi implicată și în faza ligii din Conference League, unde va întâlni adversari puternici, precum Rapid Viena, Mainz, Sparta Praga sau AEK Atena. Sabin Ilie e de părere că lotul grupării din Bănie este destul de solid pentru a face față pe două fronturi.

„Craiova avea un lot puternic și înainte de transferurile din această vară. Acum, e clar că se pregătește cu două echipe pentru meciurile care urmează, în campionat și în cupele europene. Lotul e cel mai puternic din Superligă”, a transmis fostul atacant la FANATIK SUPERLIGA.

