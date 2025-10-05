Sport

Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”

Istvan Kovacs, eroare în startul partidei, când a dictat lovitură de pedeapsă pentru FCSB la un duel corect între Romanchuk și Bîrligea. Decizia, corectată după intervenția VAR, i-a enervat pe fanii olteni.
Bogdan Ciutacu
05.10.2025 | 21:31
Fanii Craiovei furiosi dupa penaltyul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB Ajutal pe Gigi sa ia titlul
ULTIMA ORĂ
Istvan Kovacs, două decizii întoarse de VAR în prima repriză din FCSB - Universitatea Craiova. Sursă foto: Sportpictures.eu

În minutul 6 al derby-ului FCSB – Universitatea Craiova, Istvan Kovacs a fost păcălit de Daniel Bîrligea și a dictat penalty pentru gazde. Fanii olteni, aflați chiar la acea peluză, au fost extrem de furioși la decizia centralului. L-au acuzat pe centralul din Carei că face jocurile lui Gigi Becali, pentru ca FCSB să ia un nou titlu.

ADVERTISEMENT

Fanii olteni l-au ironizat pe Istvan Kovacs după prima lovitură de pedeapsă dictată în FCSB – U Craiova: „Ajută-l pe Gigi!”. Decizia, întoarsă de VAR

„Dă-le penalty, domnul arbitru! Ajută-l pe Gigi să câștige campionatul”, au strigat fanii olteni din înaltul tribunei, la inelul 3, unde au primit bilete din partea organizatorilor. Furia le-a trecut repede, pentru că Istvan Kovacs a fost chemat la cabina VAR de Sorin Costreie. Reluările au arătat că Romanchuk a fost cel care a lovit mingea, iar Istvan Kovacs a întors decizia, spre satisfacția oltenilor.

Nu a durat mult, însă, până când fanii olteni au fost din nou furioși pe brigada de arbitri de la FCSB – Universitatea Craiova. În minutul 35, Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue la un duel între Alexandru Stoican și Vladimir Screciu. Dar după o consultare lungă cu Sorin Costreie a mers la cabina VAR pentru a verifica faza.

ADVERTISEMENT

FCSB a primit în cele din urmă penalty, spre disperarea fanilor olteni, după un duel între Screciu și Stoian

Istvan Kovacs a observat un contact în interiorul suprafeței de pedeapsă și a întors din nou decizia pe care o luase în teren. A dictat lovitură de pedeapsă pentru FCSB și a provocat din nou furia fanilor olteni, de această dată și mai vehemenți. Pentru Istvan Kovacs rămâne o notă proastă, în condițiile în care a fost de fiecare dată corectat din cabina VAR.

Florin Tănase a executat lovitura de pedeapsă și a reușit să transforme fără emoții, în minutul 39 al partidei. Florin Tănase este golgheter în SuperLiga. După golul de 1-0 din FCSB – Universitatea Craiova a ajuns la șapte reușite, dintre care cinci au fost din lovituri de pedeapsă pe care le-a transformat.

ADVERTISEMENT
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii...
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”

Universitatea Craiova traversează o perioadă de criză, după ce a fost învinsă la Galați și a remizat în Bănie cu Dinamo, în etapele premergătoare partidei cu FCSB pe Arena Națională. De asemenea, echipa lui Mirel Rădoi a pierdut în Polonia, 0-2 cu Rakow, la debutul în faza ligii din Conference League.

ADVERTISEMENT
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie...
Digisport.ro
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Florinel Coman, suporter de lux la FCSB – Universitatea Craiova! Lângă el stă...
Fanatik
Florinel Coman, suporter de lux la FCSB – Universitatea Craiova! Lângă el stă un patronul unei echipe de SuperLiga. Foto
Încă o fază la limită în FCSB – U Craiova! Istvan Kovacs a...
Fanatik
Încă o fază la limită în FCSB – U Craiova! Istvan Kovacs a dat penalty pentru campioană după ce a mers din nou la VAR. Update
Campania de suflet a Teodorei Stoica, promovată înainte de FCSB – Universitatea Craiova....
Fanatik
Campania de suflet a Teodorei Stoica, promovată înainte de FCSB – Universitatea Craiova. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Cum a trăit Mihai Rotaru faza penalty-ului executat de Florin Tănase
iamsport.ro
Cum a trăit Mihai Rotaru faza penalty-ului executat de Florin Tănase
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!