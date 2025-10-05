Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”

În minutul 6 al , Istvan Kovacs a fost păcălit de Daniel Bîrligea și a dictat penalty pentru gazde. Fanii olteni, aflați chiar la acea peluză, au fost extrem de furioși la decizia centralului. L-au acuzat pe centralul din Carei că face jocurile lui Gigi Becali, pentru ca FCSB să ia un nou titlu.

„Dă-le penalty, domnul arbitru! Ajută-l pe Gigi să câștige campionatul”, au strigat fanii olteni din înaltul tribunei, la inelul 3, unde au primit bilete din partea organizatorilor. Furia le-a trecut repede, pentru că Istvan Kovacs a fost chemat la cabina VAR de Sorin Costreie. Reluările au arătat că Romanchuk a fost cel care a lovit mingea, iar Istvan Kovacs a întors decizia, spre satisfacția oltenilor.

Nu a durat mult, însă, până când fanii olteni au fost din nou furioși pe brigada de arbitri de la . În minutul 35, Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue la un duel între Alexandru Stoican și Vladimir Screciu. Dar după o consultare lungă cu Sorin Costreie a mers la cabina VAR pentru a verifica faza.

FCSB a primit în cele din urmă penalty, spre disperarea fanilor olteni, după un duel între Screciu și Stoian

Istvan Kovacs a observat un contact în interiorul suprafeței de pedeapsă și a întors din nou decizia pe care o luase în teren. A dictat lovitură de pedeapsă pentru FCSB și a provocat din nou furia fanilor olteni, de această dată și mai vehemenți. Pentru Istvan Kovacs rămâne o notă proastă, în condițiile în care a fost de fiecare dată corectat din cabina VAR.

Florin Tănase a executat lovitura de pedeapsă și a reușit să transforme fără emoții, în minutul 39 al partidei. Florin Tănase este golgheter în SuperLiga. După golul de 1-0 din FCSB – Universitatea Craiova a ajuns la șapte reușite, dintre care cinci au fost din lovituri de pedeapsă pe care le-a transformat.

Universitatea Craiova traversează o perioadă de criză, după ce a fost învinsă la Galați și a remizat în Bănie cu Dinamo, în etapele premergătoare partidei cu FCSB pe Arena Națională. De asemenea, echipa lui Mirel Rădoi a pierdut în Polonia, 0-2 cu Rakow, la debutul în faza ligii din Conference League.