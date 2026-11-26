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Reporterii FANATIK, prezenți în Anglia pentru confruntarea dintre Brighton și Universitatea Craiova, din a 4-a rundă a ligii principale din Conference League, au dialogat cu presa britanică. și-a trimis reporterii la rândul său pentru a capta cele mai tari aspecte legate de atmosfera dinaintea meciului, iar aceștia au fost impresionați de suporterii români.

Fanii Universității Craiova i-au impresionat pe reporterii BBC

Suporterii Universității Craiova se pregătesc să facă spectacol în Anglia, înaintea confruntării cu Brighton, din Conference League. Marea majoritate a acestora s-a strâns cu câteva ore înaintea partidei din etapa a 4-a a grupei de Conference League la pub-ul The King and Queen Brighton. Numărul ultrașilor olteni este în creștere, iar aceștia au scandat și au cântat pentru echipa iubită. Reporterii FANATIK .

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În pub și-au făcut apariția și jurnaliștii britanici. O reporteră alături de un cameraman, din partea BBC, au venit să ia câteva interviuri cu fanii Craiovei și să surprindă întreaga atmosferă pentru a difuza la TV și la radio în această seară. FANATIK a dialogat cu aceștia și a aflat că ei sunt prezenți aici de fiecare dată când Brighton primește vizita unei echipe adverse. Ceea ce au găsit i-a lăsat complet impresionați: „O atmosferă cum se găsește mai rar, mai ales la echipele vizitatoare. Brighton n-a trăit așa ceva până acum!”, au fost cuvintele reporterei postului BBC.

Brighton, pregătită special pentru meciul cu Universitatea Craiova

Vizita Universității Craiova cu prilejul meciului european a determinat-o pe Brighton să deschidă ușile magazinului oficial al clubului cu o adevărată surpriză pentru cei ce au decis să îi calce pragul. Reporterii FANATIK și au fost surprinși de ceea ce pune la dispoziție microbiștilor în ziua marelui duel cu formația din Bănie.

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Pe lângă deja clasicele echipamentele de antrenament, fularele, căciulile, eșarfele, fanioane, pixuri, carnețele, căni, insigne, brelocuri și numeroase alte accesorii, cei de la Brighton s-au gândit să dea lovitura cu un aspect important și principal într-un astfel de magazin: comercializarea echipamentelor de joc la preț redus. În mod normal, un tricou oficial pentru adulți al lui Brighton, produs de Nike, din actualul sezon competițional, costă 70 de lire sterline (aproximativ 447 de lei), dar cu ocazia meciului cu Craiova, englezii aplică o reducere semnificativă de 30%. Astfel, noul preț va fi de doar 49 de lire sterline (aproximativ 313 lei).