Fanii CSA, reacție după propunerea lui Vochin la Fanatik Superliga: ”Stadionul aparține clubului Steaua!”

FCSB va juca în pe stadionul Steaua meciul cu CFR Cluj, iar echipa lui Gigi Becali . Contractul a fost semnat, iar FCSB a pus deja biletele la vânare.

Fanii CSA Steaua nu sunt încântați de propunerea lui Andrei Vochin

La o zi după ce Andrei Vochin a spus la FANATIK SUPERLIGA că denumirea stadionului Steaua , asemeni cazului din Milano, fanii CSA Steaua au reacționat.

Ei au respins vehement această propunere, spunând că, spre deosebre de cazurile din Roma și Milano, unde echipele împart același stadion, aici vorbim despre două echipe care se identifică cu același istoric

„Prostia nu are limite! Stadionul se numește STEAUA, pentru că aparține de clubul Steaua. Cum ar fi, pentru că am jucat și noi finala Cupei pe «Ștefan cel Mare», să redenumim acel stadion? Ne-am tâmpit de tot, nimeni nu are o limită în țara asta?

Domnule Andrei Vochin, oficial în cadrul Federația Română de Fotbal, faceți comparații cu «Roma și Olimpico, unde pot juca și Lazio și Roma, și alea chiar au tradiție, și modelul stadionului din Milano, împărțit de AC Milan și Inter», dar nu luați în considerare cel mai important aspect: acele echipe nu își atribuie același nume, același brand și același palmares. Chiar nu aveți pic de rușine?”, au scris cei de la AS 47, pe Facebook.

Ce a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA

Andrei Vochin a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre revenirea FCSB-ului în Ghencea. Oficialul FRF a susținut că decizia este una normală, dacă ținem cont că stadionul este unul public.

El a venit cu ideea ca arena să se numească ”Marius Lăcătuș” atunci când joacă CSA Steaua, respectiv ”Mirel Rădoi” când acolo joacă FCSB.

”Absolut normală. Mi-e greu să laud normalitatea. Așa trebuia să se întâmple în orice loc civizilat. Dacă la Roma, pe Olimpico, pot juca și Lazio și Roma, și alea chiar au tradiții, dacă la Milano pot juca Milan și Inter, dacă au o problemă cu stadionul, când joacă CSA Steaua pot să îi spună Stadionul Marius Lăcătuș, iar când joacă FCSB pot să îi spună Stadionul Mirel Rădoi, dacă au o problemă, cum e cu Meazza și San Siro, la Milano.

Nu e niciun fel de problemă să evolueze orice echipă acolo, mai ales două echipe care pleacă dintr-un trunchi comun, care și-au separat drumurile la un moment dar până la urmă ADN-ul e aproximativ același”, a spus Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

