Fanii CSA Steaua continuă ”războiul” cu Helmuth Duckadam: ”Vând suflet, negociabil” / ”E o echipă nou-înființată”

După ce Gigi Becali l-a adus antrenor la FCSB pe Edi Iordănescu, fostul mare portar a spus că .

Mai mult, ”eroul de la Sevilla” a spus că nu are nicio legătură cu actuala formație a Armatei și că el a jucat la Steaua, actuala FCSB.

Helmuth Duckadam, luat în colimator de fanii CSA Steaua

Toate aceste declarații făcute de Helmuth Duckadam i-a înfuriat pe fanii CSA Steaua, iar aceștia i-au răspuns cu un banner agresiv și jignitor afișat la meciul cu Unirea Slobozia, din Liga 2.

”Fost portar, vândut mănuși / Vând suflet, negociabil”, a fost mesajul suporterilor Stelei, ca răspuns la afirmațiile făcute de legendarul portar după ce Edi Iordănescu a preluat FCSB.

Fostul portar, dezamăgit de reacția suporterilor

Helmuth Duckadam s-a arătat afectat de gestul suporterilor de la CSA Steaua, dar afirmă că nu regretă declarațiile făcută, considerând echipa din Liga 2 drept una nou-înființată.

”E foarte greu să am o reacție deoarece eu, în urmă cu 11 ani, când am venit la București, am venit la Steaua. Că între timp s-a hotărât că una poartă FCSB, iar CSA a reînființat echipa de fotbal…. eu mi-am spus mereu părerea, nu retractez nimic. Păi este nou-înființată, n-a funcționat atâția ani. De 4-5 ani a fost reînființată, n-am nicio legătura cu ea.

Dacă asta cred suporterii, e părerea lor. Eu nu mă pot supăra pe ei. Ba mă afectează, sigur, pentru că eu mă consider un om care am încercat să nu jignesc pe nimeni. Eu mi-am spus mereu părerile și le voi spune. Sigur că mă afectează, nimănui nu-i place să fie jignit sau ironizat.

Eu niciodată nu mi-am vândut sufletul și nu-l voi vinde. Eu sunt la mare acum și am plăcerea că cel puțin 6-7 dinamoviști au dorit să facă poze cu mine, cu toate că nu am fost prea blând nici cu cei de la Dinamo”, a spus Duckadam la emisiunea Fotbal Club de la .

Duckadam a refuzat o revenire la FCSB

”Eroul de la Sevilla” consideră că FCSB a făcut o mutare foarte bună prin aducerea lui Edi Iordănescu, despre care spune că este un antrenor foarte bun. În același timp, Duckadam a precizat în exclusivitate pentru FANATIK că lui Iordănescu jr. și nu se va mai implica la echipă.

Deși Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, și-a exprimat dorința ca Helmuth Duckadam să revină la echipa patronată de Gigi Becali, fostul mare portar susține că sau politică.

Fostul mare portar a fost , susținând că nu a primit nicio medalie cum i s-a promis la inaugurarea stadionului, dar și faptul că nu a fost invitat la debutul ”militarilor” din Liga 2.