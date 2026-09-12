Sport

Surpriza pentru fanii de la Rapid – Voluntari! Ce se întâmplă la finalul meciului

Anunț important pentru fanii care merg la Rapid – FC Voluntari. Programul liniei 41 a fost prelungit după meciul din Giulești, programat de la 21:30.
Alex Bodnariu
12.09.2026 | 18:22
Surpriza pentru fanii de la Rapid Voluntari Ce se intampla la finalul meciului
ULTIMA ORĂ
Program special după Rapid – FC Voluntari! Anunț important pentru fanii care merg în Giulești
ADVERTISEMENT

Rapid revine în Giulești pentru duelul cu FC Voluntari, din etapa a 9-a a SuperLigii. Partida este programată sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 21:30. Echipa lui Daniel Pancu are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de Dinamo, liderul campionatului.

Veste importantă pentru suporterii Rapidului! Ce se întâmplă după meciul cu FC Voluntari

Rapid traversează o perioadă bună. Formația lui Pancu vine după victoria cu 1-0 obținută pe terenul Oțelului și a pierdut un singur meci în primele opt etape. Singurul eșec a venit chiar în derby-ul cu Dinamo, scor 0-1, în Giulești. De atunci, Rapid a adunat șapte puncte în trei partide.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, FC Voluntari ajunge în Giulești după victoria cu 1-0 în fața lui FC Argeș. Ilfovenii au opt puncte și ocupă locul 15. Misiunea Rapidului este destul de clară. Un succes ar duce echipa lui Pancu la 18 puncte și ar reduce la două lungimi distanța față de Dinamo.

Program special după Rapid – FC Voluntari! Anunț important pentru fanii care merg în Giulești

Meciul începe târziu, iar finalul este așteptat în jurul orei 23:30. Pentru suporterii care vor pleca de la stadion după ultimul fluier, TPBI a anunțat prelungirea programului liniei 41. Tramvaiele vor continua să circule prin zona Stadionului „Giulești”, atât spre Ghencea, cât și spre Piața Presei. Fanii vor mai putea folosi liniile 178 și N110, care vor circula după programul obișnuit.

ADVERTISEMENT
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu,...
Digi24.ro
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan

„Linia 41 va avea un program de circulație prelungit în seara zilei de sâmbătă, 12.09.2026, pentru a asigura transportul spectatorilor care vor asista la meciul de fotbal Rapid București – FC Voluntari, programat de la ora 21:30, pe Stadionul «Giulești».

ADVERTISEMENT
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta...
Digisport.ro
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”

Astfel, după încheierea meciului, tramvaiele liniei 41 vor circula prin zona Stadionului «Giulești» după cum urmează:

pe sensul spre terminalul «Ghencea», orele estimate de trecere prin zona stadionului sunt: 23:30, 23:37, 23:45, 00:18 și 00:25;
pe sensul spre terminalul «Piața Presei», orele estimate de trecere prin zona stadionului sunt: 23:28 și 23:35.
Pentru plecarea de la Stadionul «Giulești», spectatorii mai au la dispoziție și vehiculele liniilor 178 și N110, care vor circula conform programelor normale.

ADVERTISEMENT

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație”, se arată în comunicatul publicat de TPBI.

Serie A, etapa 4 LIVE VIDEO. Genoa – Frosinone 1-1 – Echipa lui...
Fanatik
Serie A, etapa 4 LIVE VIDEO. Genoa – Frosinone 1-1 – Echipa lui Dan Şucu obține primul punct al sezonului, Bîrligea rezervă neutilizată la oaspeți
Premier League, etapa 4, pe VOYO! Liverpool, Chelsea și Tottenham joacă ACUM
Fanatik
Premier League, etapa 4, pe VOYO! Liverpool, Chelsea și Tottenham joacă ACUM
Gigi Becali a dezvăluit cele mai importante sfaturi primite de la Gică Hagi...
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit cele mai importante sfaturi primite de la Gică Hagi și Victor Pițurcă: „Nu sunt în relații bune cu el, dar mi-a rămas un lucru esențial”
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Doctorii nu-mi dădeau șanse să merg normal'. Românca diagnosticată cu o malformație la...
iamsport.ro
'Doctorii nu-mi dădeau șanse să merg normal'. Românca diagnosticată cu o malformație la picioare care a devenit numărul 1 în Europa la tenis
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!