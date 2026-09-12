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Rapid revine în Giulești pentru duelul cu FC Voluntari, din etapa a 9-a a SuperLigii. Partida este programată sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 21:30. Echipa lui Daniel Pancu are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de Dinamo, liderul campionatului.

Veste importantă pentru suporterii Rapidului! Ce se întâmplă după meciul cu FC Voluntari

Rapid traversează o perioadă bună. vine după victoria cu 1-0 obținută pe terenul Oțelului și a pierdut un singur meci în primele opt etape. Singurul eșec a venit chiar în derby-ul cu Dinamo, scor 0-1, în Giulești. De atunci, Rapid a adunat șapte puncte în trei partide.

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De partea cealaltă, Ilfovenii au opt puncte și ocupă locul 15. Misiunea Rapidului este destul de clară. Un succes ar duce echipa lui Pancu la 18 puncte și ar reduce la două lungimi distanța față de Dinamo.

Program special după Rapid – FC Voluntari! Anunț important pentru fanii care merg în Giulești

Meciul începe târziu, iar finalul este așteptat în jurul orei 23:30. Pentru suporterii care vor pleca de la stadion după ultimul fluier, TPBI a anunțat prelungirea programului liniei 41. Tramvaiele vor continua să circule prin zona Stadionului „Giulești”, atât spre Ghencea, cât și spre Piața Presei. Fanii vor mai putea folosi liniile 178 și N110, care vor circula după programul obișnuit.

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„Linia 41 va avea un program de circulație prelungit în seara zilei de sâmbătă, 12.09.2026, pentru a asigura transportul spectatorilor care vor asista la meciul de fotbal Rapid București – FC Voluntari, programat de la ora 21:30, pe Stadionul «Giulești».

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Astfel, după încheierea meciului, tramvaiele liniei 41 vor circula prin zona Stadionului «Giulești» după cum urmează:

pe sensul spre terminalul «Ghencea», orele estimate de trecere prin zona stadionului sunt: 23:30, 23:37, 23:45, 00:18 și 00:25;

pe sensul spre terminalul «Piața Presei», orele estimate de trecere prin zona stadionului sunt: 23:28 și 23:35.

Pentru plecarea de la Stadionul «Giulești», spectatorii mai au la dispoziție și vehiculele liniilor 178 și N110, care vor circula conform programelor normale.

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TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație”, se arată în comunicatul publicat de TPBI.