Fanii din DDB au un mesaj pentru Pablo Cortacero. „Să nu mai calce în România!”

Suporterii – acționari de la Dinamo își doresc ca antrenorul Cosmin Contra să rămână la echipă. Fanii au un mesaj dur pentru Pablo Cortacero. „Să nu mai calce în România” i-au transmis aceștia spaniolului.

Deputatul Andrei Gerea, fost ministru al Economiei și al Energiei, membru în programul DDB, a discutat despre situația grea de la echipa din Ștefan cel Mare.

Gerea îi cere antrenorului să nu părăsească echipa și, mai ales, să nu solicite clauza de reziliere care ajunge la 300.000 de euro pentru a nu adânci și mai mult criza în care se află Dinamo. Totodată, fanii-acționari îl amenință pe Pablo Cortacero să cedeze acțiunile pe care le are.

„Clubul poate să intre în faliment”

„Sperăm ca domnul Contra să continue. Nu am discutat despre o schimbare de antrenor. Noi i-am cerut să dreagă busuiocul, pentru că și el are o parte de vină prin creditul acordat acestor spanioli, unor așa-ziși investitori. El a garantat pentru ei, fără să-i caute foarte mult. A mers pe mâna lor. El, dacă pleacă, vrea bani. I-am spus să continue măcar o perioadă, să echilibreze echipa, s-o facă să câștige. Dacă cere bani, clubul poate să intre în faliment. Dacă jucătorii se iau după el și cer și ei bani, clubul iar intră în faliment.

A zis domnul Cortacero că-l dă afară pe Contra? În primul rând, există un Consiliu de Administrație, un președinte nou-ales (n.r. – Constantin Eftimescu). El să vândă acțiunile DDB-ului, în primul rând, și să nu mai calce în România! Și-a bătut joc de istoria acestui club, de oamenii pe care i-a adus în România! Nu are dreptul să mai vorbească despre Dinamo.

Să delege pe cineva, să vină aici și să ne vândă acțiunile. Dacă domnul Cortacero crede că mai poate prosti pe cineva, se înșală. Dacă el crede că poate să vină și să desființeze CA fără să aducă vreun euro, o să aibă mari surprize.

„Ori îl dai pe mâna poliției, ori îl faci să plece”

Nu o să mai poată conduce acest club așa cum crede el. Îl așteptăm la aeroport. Să vedem ce se va întâmpla, pentru că atmosfera în rândul suporterilor e foarte tensionată. Pe acest om ori îl dai pe mâna poliției, ori îl faci să plece”, a spus Gerea în cadrul emisiunii ”Digi Sport Matinal”.

”Cosmin Contra nu va mai continua la Dinamo. Va pleca după meciul de Cupă, cu siguranță. Îl dau afară nu doar pentru lipsa de loialitate față de Pablo Cortacero și pentru ce a zis, ci și pentru lipsa de respect față de Dinamo”, este declarația lui Pablo Cortacero care a inflamat și mai mult apele la Dinamo.

Antrenorul lui Dinamo vrea să plece cât mai repede din țară.”Nu doresc niciunui antrenor să trăiască experienţa pe care o trăiesc eu, în momentul de faţă, la Dinamo. Nu am mai trăit aşa ceva. Bine, sunt tânăr, probabil voi mai trăi, depinde unde voi antrena. Mental, m-a îmbătrânit foarte mult experienţa aceasta”, a spus Cosmin Contra. El a revenit la Dinamo pe 26 august 2020 și mai are contract cu echipa din Ștefan cel Mare până pe 30 iunie 2022.

