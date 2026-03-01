Fanii din DDB, reacţie şoc în momentul în care a venit Zeljko Kopic la Dinamo: “Dacă semnează e “wow”!”

ADVERTISEMENT

Dinamo este pregătită de Zeljko Kopic din decembrie 2023. Eduard Galan, președintele DDB, a povestit cum au trăit fanii momentul schimbării lui Ovidiu Burcă cu actualul antrenor croat.

Reacția membrilor DDB când au aflat că Zeljko Kopic semnează cu Dinamo

Dinamo a revenit în primul eșalon sub comanda lui Ovidiu Burcă, însă rezultatele din prima parte a sezonului imediat următor promovării au fost slabe. Conducerea l-a înlocuit atunci cu Zeljko Kopic, cel care este și astăzi pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT

, a povestit cum au primit suporterii schimbarea de antrenor.

„(n.r. – Cum ați simțit atunci când a făcut pasul în spate?) Trebuia luată o decizie. Decizia a fost luată împreună cu conducerea clubului atunci. Asta e, i-am mulțumit foarte mult. Eu m-am bucurat când am văzut că alegerea finală rămâne Mr. Kopic, pentru că venea cu un bagaj de cunoștințe extraordinar, cu o experiență extraordinară, șef de academie la Dinamo Zagreb. Mi-am spus atunci WOW! Asta a fost reacția mea. Dacă Mister Topic semnează, e WOW!

ADVERTISEMENT

Știam cine e Zeljko Kopic. Noi, în principiu, ne documentăm foarte bine și chiar dacă aflu doar un nume, încerc să aflu cât mai multe informații înainte să-mi dau cu părerea. Astfel încât, dacă pot să am o opinie, să o am cât de cât cu bază în spate de cunoștințe. Iar dacă chiar nu găsesc nimic, atunci tac și mă mai documentez”, a spus inițial Eduard Galan.

ADVERTISEMENT

Au cei din programul DDB vreun rol în alegerea antrenorilor la Dinamo?

Ulterior, Eduard Galan a fost întrebat dacă membrii DDB au vreun rol în momentul în care clubul dorește să schimbe antrenorul. El a mărturisit că știa cine este Zeljko Kopic, însă că nu a existat niciun fel de implicare din partea suporterilor în decizia luată de club.

„Am fost informați, adică știam de lista scurtă, dar ca să înțelegeți, noi nu intervenim în deciziile executive, absolut deloc. Dacă ni se cere părerea, ne-o spunem. Dacă e o chestie în legătură cu suporterii, atunci dorim să fim consultați, dar nu impunem nimic. Pentru că, până la urmă, executivul și-asumă absolut orice decizie.

ADVERTISEMENT

Dacă suntem întrebați și ne se cere sfatul, da, cu drag îl dăm. Andrei poate confirma, și consiliul de administrație poate confirma. Cu drag ne dăm sfatul, cu drag participăm la absolut orice, dar nu impunem noi nimic!”, a mai spus Eduard Galan.

Eduard Galan a caracterizat mandatul lui Zeljko Kopic la Dinamo. Ce a spus președintele programului DDB despre antrenorul croat

Zeljko Kopic are mai bine de doi ani pe banca „câinilor”. l-a impresionat pe Eduard Galan, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa croatului.

„Consider că e un mandat extraordinar. Are, imediat, 1000 de zile, dacă nu mă înșel. Poate deveni cel mai longeviv antrenor de la Dinamo. Eu cred că face o treabă absolut extraordinară. Și, ceea ce e foarte important la noi e că toți lucrează ca un tot, dacă pot să mă exprim așa.

Un grup unitar care lucrează ca un buldozer. Nu sunt de păreri diferite, dacă există anumite… să spunem, concepții despre cum ar trebui să arate o anumită fază sau că există anumite disensiuni în legătură cu nu știu ce, astăzi sunt peste tot, sunt în orice familie și se rezolvă pașnic și cu dialog. Atâta timp cât reușești să faci asta și nu ieși să speri rufele în public și doar pentru a fi tu mai sus decât celălalt cu care de fapt ar trebui să ai un dialog, încât să mediezi situația, eu zic că e foarte bine. Și de asta suntem noi atât de bine!”, a concluzionat Eduard Galan la „FANATIK Dinamo”.

100 este numărul de meciuri pe care Zeljko Kopic îl va depăși în acest sezon pe banca lui Dinamo

48 de ani are Zeljko Kopic