El este vinovatul pentru eliminarea Norvegiei de la CM 2026. Nordicii lui Haaland nu au ezitat să-l facă praf: „Complet inutil!”

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Drumul Norvegiei la CM 2026 s-a oprit în sferturile de finală, după eșecul suferit în prelungiri în fața primei reprezentative din Anglia, scor 1-2 (1-1 după 90 de minute). , însă majoritatea fanilor scandinavi îl consideră pe Alexander Sorloth drept principalul vinovat pentru eliminarea trupei lui Stale Solbakken.

Alexander Sorloth, arătat cu degetul după Norvegia – Anglia 1-2, duel din sferturile CM 2026!

De-a lungul partidei de pe Hard Rock Stadium au existat două decizii de arbitraj care i-au făcut pe norvegieni să explodeze. Prima dintre ele s-a petrecut în finalul primei reprize, atunci când mingea degajată de portarul Nyland ar fi lovit „spyder-cam”-ul care atârna deasupra terenului. Arbitrul nu a oprit jocul, iar englezii au intrat în posesia balonului și au pornit atacul ce s-a încheiat cu golul egalizator al lui Jude Bellingham. Ulterior, în debutul actului secund, nordicii au revenit la conducere, grație reușitei semnate de Torbjorn Heggem, dar în cele din urmă, golul său a fost anulat pentru un fault comis de asupra lui Elliot Anderson.

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Chiar și așa, fanii norvegieni și-au îndreptat atenția spre Alexander Sorloth, atacantul lui Atletico Madrid, considerându-l pe acesta principalul vinovat pentru ratarea calificării în semifinale. Acest lucru se datorează unei faze petrecute în primul act al duelului de la Miami, când Norvegia conducea cu 1-0 și se afla pe un contraatac extrem de periculos. Balonul era în posesia lui Sorloth, iar Haaland aștepta pasa acestuia pentru a majora avantajul trupei lui Solbakken. Totuși, serviciul lui Sorloth nu a mai venit, el luând hotărârea de a finaliza acțiunea pe cont propriu, însă faza s-a încheiat prin pierderea balonului.

Alexander Sorloth didn't square the ball to Erling Haaland when Norway were 1-0 up against England and looking likely for a second. They could come to rue that… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC)

După încheierea partidei, fanii norvegieni l-au taxat dur pe atacantul în vârstă de 30 de ani pe rețelele de socializare, numindu-l egoist și, mai mult decât atât, subliniind că întreagă lui carieră va fi amintită în memoria colectivă doar prin această greșeală. Iată doar câteva exemple de comentarii de pe social-media la adresa lui Sorloth: „Din punctul meu de vedere, Sorloth ar trebui să devină sinonimul oficial pentru inutil”, „Prostul de Sorloth ar trebui să fie judecat de poporul norvegian pentru înaltă trădare”.

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Norvegia a reușit cea mai mare performanță din istoria țării la Cupa Mondială!

În ciuda înfrângerii suferite în fața Angliei, norvegienii au arătat un fotbal grozav. Nu doar în cadrul partidei de la Miami, ci pe întreaga durată a turneului. Ba mai mult, performanța obținută de scandinavi la CM 2026 reprezintă și cea mai bună clasare din istoria țării la o Cupă Mondială (sferturile de finală).

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Până la ediția din 2026, Norvegia mai participase doar de trei ori pe tabloul principal, ultima dată la turneul final din 1998, găzduit de Franța, atunci când s-a oprit în optimi. Celelalte două prezențe au fost consemnate în 1994 (SUA), respectiv în 1938 (Franța).