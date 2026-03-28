Motivul bizar pentru care fostul jucător din SuperLiga a primit interzis la Tottenham! De ce nu îl poate antrena pe Radu Drăgușin

Tottenham traversează o perioadă extrem de dificilă. Eliminată deja din Liga Campionilor, FA Cup și Cupa Ligii Angliei, echipei lui Radu Drăgușin nu îi merge mai bine nici în Premier League. În momentul de față, gruparea „lillywhite” vine după nu mai puțin de 13 meciuri fără victorie în campionat, o serie negativă care i-a făcut pe londonezi să coboare până pe locul 17 în clasament, la un singur punct distanță de West Ham, primul club aflat sub linia roșie. Din acest motiv, oficialii lui Spurs se gândesc să-l înlocuiască pe Igor Tudor, iar principalul favorit pentru a prelua banca tehnică este Roberto De Zerbi, fostul antrenor de la Marseille și ex-jucător la . Fanii echipei londoneze nu sunt însă de acord cu aducerea tehnicianului italian și au ținut să-și facă cunoscută părerea.

De Zerbi a primit interzis la Tottenham din partea suporterilor! Motivul este Mason Greenwood

Până de curând, De Zerbi a fost antrenorul celor de la Olympique Marseille, echipă pe care a preluat-o în vara lui 2024 și pe care a pregătit-o până în urmă cu o lună și jumătate, atunci când a fost demis de șefii clubului de pe Stade Velodrome, ca urmare a înfrângerii drastice suferite împotriva lui PSG, scor 0-5. De-a lungul șederii sale la Marsilia, tehnicianul italian a avut ocazia de a colabora cu Mason Grenwood, un fotbalist foarte talentat, dar cu un trecut extrem de controversat.

În anul 2022, pe vremea când încă îmbrăca tricoul celor de la Manchester United, Greenwood a fost implicat într-un scandal uriaș. Acesta a fost acuzat și ulterior arestat preventiv pentru comiterea unor acte de violență domestică și abuzuri sexuale. În cele din urmă însă, englezul a fost eliberat pe cauțiune, dar cariera sa pe Old Trafford nu a mai avut niciun viitor. Inițial, Greenwood a fost împrumutat la Getafe, de-a lungul sezonului 2023/2024, după care s-a despărțit definitiv de „diavoli” și a semnat cu Marseille.

Totuși, se pare că unul dintre factorii decisivi care l-au făcut pe englez să ajungă pe Velodrome a fost chiar De Zerbi, italianul fiind instalat la cârma lui Marseille cu puțin timp înainte ca transferul lui Greenwood să fie oficializat. Ba mai mult, fostul jucător de la CFR Cluj și-a exprimat clar dorința de a-l avea în lot pe Mason, spunând că este un jucător extrem de talentat și un „băiat bun”, care a „plătit deja un preț foarte mare pentru acțiunile sale”.

Efectul acestor cuvinte a venit însă abia acum. Membrii câtorva fancluburi ale lui Tottenham, în special grupurile de femei, au reacționat vehement în momentul în care s-a zvonit că De Zerbi este principalul favorit să-l înlocuiască pe Igor Tudor pe banca lui Spurs. Conform celor de la Daily Mail, un suporterii grupării „lillywhite” au declarat că nici nu vor să audă de așa ceva, punându-i la îndoială italianului atât abilitățile de lider, cât și calitățile umane: „Când cineva în acea poziție apără public un jucător precum Mason Greenwood și o face într-un mod care minimizează gravitatea situației, contează. Nu cerem perfecțiune. Cerem responsabilitate. Spunem ‘nu’ lui De Zerbi”.

Roberto De Zerbi a cucerit trei trofee în Romania cu CFR Cluj

Roberto De Zerbi și-a început cariera de antrenor principal în 2013, prima echipă din CV-ul său fiind Darfo Boario, un club din eșaloanele secunde ale fotbalului italian. Ulterior, acesta și-a câștigat treptat experiența la echipe precum Foggia, Palermo, Benevento și Sassuolo, iar mai apoi a venit și prima provocare în afara țării natale, și anume la Shakthar Donetsk.

Rezultatele bune pe care le-a avut la cârma ucrainienilor au atras atenția mai multor cluburi importante din Europa, însă în cele din urmă, De Zerbi a ajuns la Brighton, în Premier League, un campionat în care a visat mereu să antreneze. Ultima sa experiență de principal a fost, după cum am spus mai sus, la Marseille, în Ligue 1, însă odată ce a rămas fără angajament, acesta este pregătit de o nouă provocare.

De-a lungul carierei sale de jucător, De Zerbi a evoluat în cea mai mare parte la echipe care nu făceau parte din prim-planul fotbalului italian. Există totuși și o excepție, acesta bifând 33 de meciuri în cei patru ani petrecuți la Napoli. Singurele sale titluri din palmares le-a cucerit însă în România, în perioada în care a evoluat pentru CFR Cluj (2010-2012). În , De Zerbi a cucerit de două ori campionatul și o dată Cupa României.