Fanii exultă după transferul lui George Puşcaş la Dinamo: “Abia îl aşteptăm să intre”. Ce spun de controversa numărului de pe tricou, “47”, anul înființării rivalei Steaua!

Dinamo și-a întărit compartimentul ofensiv prin aducerea lui George Pușcaș. Fanii sunt în extaz și vor să îl vadă cât mai repede jucând. Cum a comentat președintele DDB numărul ales de fotbalist și cum l-a caracterizat.

Dinamo atacă Cupa și campionatul în acest sezon. „Câinii” vor performanțe, iar pentru atingerea lor au decis să aducă un nou atacant în care își pun toate speranțele că va da goluri pe bandă rulantă.

, iar suporterii îl vor cât mai repede pe teren. Eduard Galan, președintele DDB, a vorbit despre numărul ales de fotbalist.

„Cu George Pușcaș în echipă, revenind cât mai repede pe teren, avem cel mai mari șanse. Eu sunt foarte fericit. Mie mi-a plăcut George Pușcaș foarte mult de când era junior. L-am urmărit și când a jucat în Italia, și când a jucat în Anglia.

(n.r. – despre faptul că , anul înființării rivalei Steaua) Ne legăm de virgule. Lumea ar trebui să se uite ce numere a purtat Pușcaș în toată cariera lui. O să vedeți, 47 de câteva ori, 48 de câteva ori, 9 acolo unde a avut loc de 9, dar 47 nu e acum luat la noi, ci el l-a mai avut.

Căutăm noduri în papură. Asta spun, dacă lumea se uită pe istoric, o să vadă că Pușcaș a purtat de cel puțin de trei ori numărul 47. Plus că, așa cum a spus și el, AKM 47, eu sunt Pușcaș!”, a spus Eduard Galan inițial.

Cum l-a caracterizat Eduard Galan pe George Pușcaș. „Cu cât ne ajută mai repede, cu atât mai bine!”

Ulterior, președintele DDB a vorbit în termeni laudativi despre fotbalistul care impresiona la EURO U21 din 2019, când naționala României ajungea până în faza semifinalelor. Eduard Galan abia așteaptă să îl vadă jucând.

„Nu știu când ne poate ajuta, dar eu sper cât mai repede. Avem nevoie de el în teren, pentru că el e un jucător polivalent, extraordinar ca și vârf. Atâta timp cât o să pună osul la muncă și așa cum am văzut și interviul lui, un interviu foarte, foarte frumos, emoționant pentru fani, pentru că a transmis emoții, cu cât mai repede, cu atât mai bine. El, Karamoko, Soro, suntem acolo și cu cât avem mai multe soluții, ca să contracarăm, e cu atât mai bine”, a mai spus Eduard Galan la „FANATIK Dinamo”.

29 de ani are George Pușcaș

11 goluri în 46 de selecții are atacantul la echipa națională