Fanii FC U Craiova după numirea lui Dică: “Numele tău va suna în Peluza Sud”

FC U Craiova 1948 are antrenor principal după despărțirea surpriză de Joao Janeiro la doar 18 zile de la instalarea portughezului pe banca tehnică. Nicolae Dică a fost prezentat la gruparea din Bănie după înfrângerea din derby-ul cu FCSB, iar suporterii au așteptări mărețe de la tehnician.

Suporterii lui FC U Craiova 1948 exultă după prezentarea lui Nicolae Dică: „Vom ajunge în primele șase! Numele tău va suna în Peluza Sud”

După un debut cu stângul în sezonul 2023-2024 din SuperLiga, Adrian Mititelu și-a făcut planurile pentru prezentarea unui nou antrenor. a fost instalat pe banca tehnică a lui FC U Craiova 1948 după o serie rapidă de negocieri cu finanțatorul oltenilor.

a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre posibila venirea a lui Nicolae Dică la FC U Craiova 1948. Nicolae Dică și-a fixat și primul obiectiv la gruparea din Bănie, ci anume calificarea în play-off-ul din SuperLiga.

Alegerea lui Adrian Mititelu este un motiv de fericire și pentru suporterii lui FC U Craiova 1948 după înfrângerea categorică cu FCSB. Oltenii speră în calificarea în primele șase formații ale campionatului odată cu numirea lui Nicolae Dică.

Suporterii „alb-albaștrilor” sunt convinși că numele lui Nicolae Dică va fi scandat de suporterii lui FC U Craiova 1948 după primele partide. Aceștia consideră că instalarea tehnicianului este un pas spre normalitate după mandatul staff-ului intermediar.

„Cu Dică vom ajunge în primele șase”. „Numele tău va suna în Peluza Sud”. „Cea mai bună alegere, Adrian Mititelu Jr! Succes, Dică! Hai cu meciurile bune și play-off-ul”. „Toți jigniți și peste cinci meciuri cu rezultate bune îi strigați numele, așa ați făcut și cu Napoli”.

„Viață de suporter, aseară eram supărat, acum sunt fericit, Excelentă alegere”. „Încercăm și cu Dică! Dacă pică, se ridică”. „Succes, să aibă rezultate bune pentru că e tânăr cu poftă de treabă și sper să reușească”. „Un pas normal spre înainte. Cât despre performanța cerută cred că mandatul de la FCSB este un atuu”, au scris suporterii.

Nicolae Dică vine cu norocul la FC U Craiova: „Venim cu punct, puncte de la Sfântu Gheorghe”. Care este coșmarul suporterilor

FC U Craiova 1948 se va deplasa la Sfântu Gheorghe pentru confruntarea cu Sepsi, iar suporterii au speranțe că se vor întoarce cu puncte în Bănie. Totuși, o parte dintre suporterii speră ca Nicolae Dică să nu se lupte cu formația lui Adrian Mititelu în subsolul clasamentului, așa cum s-a întâmplat și la CS Mioveni.

„Venim cu punct, puncte de la Sfântu Gheorghe! Dică e cu noroc la primul meci”. „Succes și mult noroc! O alegerea înțeleaptă, poate cea mai bună”. Să înceapă campionatul cu bine, hai FC U” „O alegere perfectă la profilul jucătorilor tehnici pe care îi avem”. Dică să nu ne ducă în B, poate e în stare”, au spus suporterii lui FC U Craiova.

Nicolae Dică are planuri mari la FC U Craiova: „Vreau să facem performanță”

Nicolae Dică nu a stat foarte mult pe gânduri înaintea să își pună semnătură pe contractul cu FC U Craiova 1948, valabil până la sfârșitul sezonului. Acesta își dorește performanțe pe banca tehnică a formației din Bănie.

„Am venit cu mare drag la FC U, mi-am dorit să antrenez această echipă pentru că văd un lot foarte bun pentru Liga 1. Vreau să facem performanță, sunt condiții foarte bune și lotul este unul bun din punctul meu de vedere. Discuțiile pe care le-am avut mi-au dat încredere. Mi-a dat libertate la echipă, dar asta nu înseamnă că nu discut cu dânsul.

Vom arăta mai bine în viitor și cred că putem să facem lucruri frumoase împreună. Am vorbit cu domnul Mititelu și băiatul dânsului și discuțiile mi-au dat încredere, își doresc performanță și doar împreună putem să reușim. M-a sunat cineva din club astăzi de dimineață, am ajuns la Craiova și am avut discuțiile cu Adiță și dânsul (n.r. Adrian Mititelu). Întotdeauna mi-am dorit să fac performanță, iar acest lot mă obligă”, a spus Dică.