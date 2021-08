Fanii FCSB, atac la rivalii de la CSA Steaua după jignirile aduse lui Helmuth Duckadam: ”Unii doar spun că respectă legendele”

După ce Gigi Becali l-a adus antrenor la FCSB pe Edi Iordănescu, fostul mare portar a spus că .

Mai mult, ”eroul de la Sevilla” a spus că nu are nicio legătură cu actuala formație a Armatei și că el a jucat la Steaua, actuala FCSB.

Helmuth Duckadam, motiv de ceartă între fanii FCSB și CSA Steaua

Toate aceste declarații făcute de Helmuth Duckadam i-a înfuriat pe fanii CSA Steaua, iar aceștia i-au răspuns cu un și jignitor afișat la meciul cu Unirea Slobozia, din Liga 2, însă în apărarea fostului portar au venit suporterii de la FCSB.

”Am scandat 10 minute încontinuu numele lui Helmuth Duckadam mai mult pentru că acum câteva zile a fost jignit. Vă dați seama unde am ajuns dacă Duckadam a fost jignit? Datorită acestui om sunt acum milioane de steliști în lume.

Unii doar spun că respectă legendele, noi chiar o facem. Noi nu-i vom jigni vreodată pe domnii Stoica, Balint, Boloni sau alții doar pentru că nu ne consideră Steaua. Este decizia și gândirea dumnealor. Nu avem cum să uităm cine sunt acești mari steliști”, a declarat șeful galeriei FCSB, Gheorghe Mustață, pentru Radio Sport 1.



Mustață, contre dure cu rivalii din Liga 2

Liderul fanilor vicecampioanei României a explicat că galeria pe care o conduce nu a făcut decât un gest de normalitate când a ales să nu aibă scandări xenofobe la meciul cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

”Mulțumim în mod public patronului de la Sepsi. Nu am făcut ceva deosebit, doar normalitate. Am mulți prieteni unguri și nu înțeleg ce am avea noi cu ei. Acei oameni nu ne-au făcut vreodată ceva. Îi respectăm, de aceea nu am scandat împotriva lor”, a mai spus Mustață.

Toate aceste lucruri vin după ce suporterii CSA Steaua au avut la primul meci din Liga 2, disputat în compania echipei Csikszereda. Ministrul Eduard Novak a fost de incidentele petrecute la prima partidă oficială de pe noul stadion Ghencea și a transmis un mesaj dur.

Duckadam a refuzat o revenire la FCSB

”Eroul de la Sevilla” consideră că FCSB a făcut o mutare foarte bună prin aducerea lui Edi Iordănescu, despre care spune că este un antrenor foarte bun. În același timp, Duckadam a precizat în exclusivitate pentru FANATIK că lui Iordănescu jr. și nu se va mai implica la echipă.

Deși Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, și-a exprimat dorința ca Helmuth Duckadam să revină la echipa patronată de Gigi Becali, fostul mare portar susține că sau politică.

Fostul mare portar a fost , susținând că nu a primit nicio medalie cum i s-a promis la inaugurarea stadionului, dar și faptul că nu a fost invitat la debutul ”militarilor” din Liga 2.