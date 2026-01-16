Sport

Fanii FCSB au răbufnit după eșecul cu FC Argeș: „Real Madrid 2! Ajungem în play-out!”. Care a fost jucătorul luat la țintă de suporteri

Fanii FCSB nu au privit cu ochi buni înfrângerea suferită în fața lui FC Argeș. Suporterii campioanei au criticat dur un fotbalist și totodată au făcut o paralelă cu Real Madrid.
Iulian Stoica
16.01.2026 | 22:11
Fanii FCSB au rabufnit dupa esecul cu FC Arges Real Madrid 2 Ajungem in playout Care a fost jucatorul luat la tinta de suporteri
ULTIMA ORĂ
Fanii FCSB au răbufnit după înfrângerea cu FC Argeș. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut primul meci din acest an, scor 0-1 cu FC Argeș. Reușita piteștenilor a fost semnată de Ianis Pârvu, în minutul 28. Deși puteau ocupa un loc de play-off la finalul acestei runde, roș-albaștrii au cedat teren, iar fanii au taxat dur acest lucru.

Fanii FCSB au răbufnit după eșecul cu FC Argeș

Deși era mare favorită, FCSB a cedat în deplasarea de la Mioveni. FC Argeș s-a impus grație golului marcat de Ianis Pârvu și astfel i-a „furat” toate punctele atât în tur, cât și în retur campioanei.

ADVERTISEMENT

La scurt timp după ce Marcel Bîrsan a fluierat finalul partidei, fanii campioanei au luat cu asalt secțiunea de comentarii. Suporterii sunt nemulțumiți de cum a arătat echipa. Mai mult decât atât, aceștia au comparat-o pe FCSB cu Real Madrid, formația din Spania pierzând surprinzător în fața lui Albacete în Cupa Regelui.

„Real Madrid 2!”, „ne așteaptă play-out-ul” sau „măcar ne-am lămurit rapid în legătura cu șansele la play-off”, sunt doar unele dintre comentariile lăsate de suporteri.

ADVERTISEMENT
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24.ro
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public

Daniel Bîrligea, luat la țintă de suporteri după FC Argeș – FCSB 1-0

Totodată, Daniel Bîrligea, jucător ce a fost înlocuit de Mamadou Thiam în minutul 65, a fost cel mai criticat jucător al roș-albaștrilor. Suporterii susțin că atacantul mai mult gesticulează decât joacă.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia!...
Digisport.ro
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”

„Jucătorii încă sunt în vacanță”, „Bîrligea ar trebui să mai stea pe bancă, să joace și Alibec. Bîrligea are 20 de meciuri și doar două goluri” și „an nou, aceleași situații ca în 2025! Tănase marchează doar dacă beneficiem de penalty, iar Bîrligea pare să folosească mai mult mâinile decât picioarele”, au scris fanii despre evoluția lui Bîrligea.

În ciuda înfrângerii, mai sunt și suporteri care aleg să rămână alături de favoriți indiferent de orice situație: „în momentele grele trebuie susținută echipa de la spate, nu să aruncăm cu pietre”.

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul după FC Argeș – FCSB 1-0

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul 9 în SuperLiga, cu 31 puncte acumulate. În schimb, FC Argeș se distanțează de urmăritoare și ajunge la 37 de puncte acumulate în primele 22 de runde.

clasament

Daniel Bîrligea, scos în minutul 65 la FC Argeș – FCSB. Campioana făcuse...
Fanatik
Daniel Bîrligea, scos în minutul 65 la FC Argeș – FCSB. Campioana făcuse alte 3 schimbări la pauză!
CFR Cluj, lovitură în mercato! L-a luat pe Christopher Braun de la Rapid....
Fanatik
CFR Cluj, lovitură în mercato! L-a luat pe Christopher Braun de la Rapid. Toate detaliile transferului. Exclusiv
FCSB a început extrem de prost anul 2026 în SuperLiga! FC Argeș a...
Fanatik
FCSB a început extrem de prost anul 2026 în SuperLiga! FC Argeș a deschis scorul după o gafă uriașă în apărarea campioanei. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
A jucat în Liga 1 și a izbucnit la adresa fostului său coleg:...
iamsport.ro
A jucat în Liga 1 și a izbucnit la adresa fostului său coleg: 'Făcea ce voia pentru că era prieten cu Nicu Ceaușescu! L-au oprit băut la volan, a aruncat whisky pe milițian'
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a...
gsp.ro
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
Pentru prima dată, țările europene au blocat intrarea unui petrolier rusesc în Marea...
Antena3 CNN
Pentru prima dată, țările europene au blocat intrarea unui petrolier rusesc în Marea Baltică
Groenlanda, mesaj clar: ”Nu mai este o glumă”
Digisport.ro
Groenlanda, mesaj clar: ”Nu mai este o glumă”
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă...
gsp.ro
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Expunerea copiilor la ecrane în funcție de vârstă VIDEO
Clever Media
Expunerea copiilor la ecrane în funcție de vârstă VIDEO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!