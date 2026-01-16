Fanii FCSB au răbufnit după eșecul cu FC Argeș: „Real Madrid 2! Ajungem în play-out!”. Care a fost jucătorul luat la țintă de suporteri

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut primul meci din acest an, scor 0-1 cu FC Argeș. Reușita piteștenilor a fost semnată de Ianis Pârvu, în minutul 28. Deși puteau ocupa un loc de play-off la finalul acestei runde, roș-albaștrii au cedat teren, iar fanii au taxat dur acest lucru.

Fanii FCSB au răbufnit după eșecul cu FC Argeș

Deși era mare favorită, FCSB a cedat în deplasarea de la Mioveni. FC Argeș s-a impus grație golului marcat de Ianis Pârvu și astfel i-a „furat” toate punctele atât în tur, cât și în retur campioanei.

La scurt timp după ce Marcel Bîrsan a fluierat finalul partidei, fanii campioanei au luat cu asalt secțiunea de comentarii. Suporterii sunt nemulțumiți de cum a arătat echipa. Mai mult decât atât, aceștia au comparat-o pe FCSB cu Real Madrid, formația din Spania pierzând surprinzător în fața lui Albacete în Cupa Regelui.

„Real Madrid 2!”, „ne așteaptă play-out-ul” sau „măcar ne-am lămurit rapid în legătura cu șansele la play-off”, sunt doar unele dintre comentariile lăsate de suporteri.

Daniel Bîrligea, luat la țintă de suporteri după FC Argeș – FCSB 1-0

Totodată, , a fost cel mai criticat jucător al roș-albaștrilor. Suporterii susțin că atacantul mai mult gesticulează decât joacă.

„Jucătorii încă sunt în vacanță”, „Bîrligea ar trebui să mai stea pe bancă, să joace și Alibec. Bîrligea are 20 de meciuri și doar două goluri” și „an nou, aceleași situații ca în 2025! Tănase marchează doar dacă beneficiem de penalty, iar Bîrligea pare să folosească mai mult mâinile decât picioarele”, au scris fanii despre evoluția lui Bîrligea.

În ciuda înfrângerii, mai sunt și suporteri care aleg să rămână alături de favoriți indiferent de orice situație: „în momentele grele trebuie susținută echipa de la spate, nu să aruncăm cu pietre”.

Cum arată clasamentul după FC Argeș – FCSB 1-0

, cu 31 puncte acumulate. În schimb, FC Argeș se distanțează de urmăritoare și ajunge la 37 de puncte acumulate în primele 22 de runde.