Fanii FCSB, banner cu mesaj direct către un celebru comentator român! Ce s-a afișat în tribune la meciul cu Feyenoord. Foto

Zilele trecute, Emil Grădinescu a fost convocat la CNA pentru că a pronunțat numele Steaua când se referea la FCSB, în timpul partidei cu Oțelul Galați, din etapa a 11-a a SuperLigii. În fața conducătorului de ședință, comentatorul de la TV Prima Sport nu a lăsat capul jos și și-a apărat cauza, motiv pentru care s-a ales cu avertisment. Pentru gestul său, jurnalistul nu a fost uitat de fanii campioanei României.
CNA a primit mai multe plângeri cu privire la faptul că Emil Grădinescu i-a numit, fără nicio reținere, “steliști” pe fanii FCSB-ului pe durata meciului care a avut loc la finalul lunii septembrie. Drept urmare, comentatorul TV a ajuns la audieri. Unde, pe durata ședinței, a intrat într-un schimb de replici cu Monica Gubernat, fosta președintă a consiliului.
Situația nu i-a lăsat fără replică pe fanii FCSB-ului, care, la partida cu Feyenoord, din Europa League, au afișat un mesaj de susținere pentru Emil Grădinescu. În opinia suporterilor, comentatorul este poziționat de partea care trebuie, deși instanța a dat câștig de dreptate celor de la CSA Steaua.
“Alături de Emil Grădinescu” este mesajul afișat în tribune. În exclusivitate pentru FANATIK, suporterul care a făcut banner-ul a declarat: “E un om extraordinar. E singurul care ține cu dreptatea”.
Revenind la conflictul dintre Emil Grădinescu și CNA, vă prezentăm, în continuare, cum ar fi decurs, potrivit golazo.ro, discuția dintre comentatorul de la TV Prima Sport și Monica Gubernat.