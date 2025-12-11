Sport

Fanii FCSB, banner cu mesaj direct către un celebru comentator român! Ce s-a afișat în tribune la meciul cu Feyenoord. Foto

Un celebru comentator nu a fost uitat de fanii campioanei României. Jurnalistul a ajuns în fața membrilor CNA, iar suporterii roș-albaștrilor l-au susținut. Ce mesaj a fost afișat în tribune.
Bogdan Ciutacu, Răzvan Scarlat
11.12.2025 | 23:46
Fanii FCSB banner cu mesaj direct catre un celebru comentator roman Ce sa afisat in tribune la meciul cu Feyenoord Foto
SPECIAL FANATIK
Fanii FCSB-ului, mesaj pentru Emil Grădinescu. Sursa foto: sportpictures.eu
Zilele trecute, Emil Grădinescu a fost convocat la CNA pentru că a pronunțat numele Steaua când se referea la FCSB, în timpul partidei cu Oțelul Galați, din etapa a 11-a a SuperLigii. În fața conducătorului de ședință, comentatorul de la TV Prima Sport nu a lăsat capul jos și și-a apărat cauza, motiv pentru care s-a ales cu avertisment. Pentru gestul său, jurnalistul nu a fost uitat de fanii campioanei României.

Fanii FCSB-ului, mesaj de susținere pentru Emil Grădinescu

CNA a primit mai multe plângeri cu privire la faptul că Emil Grădinescu i-a numit, fără nicio reținere, “steliști” pe fanii FCSB-ului pe durata meciului care a avut loc la finalul lunii septembrie. Drept urmare, comentatorul TV a ajuns la audieri. Unde, pe durata ședinței, a intrat într-un schimb de replici cu Monica Gubernat, fosta președintă a consiliului.

Situația nu i-a lăsat fără replică pe fanii FCSB-ului, care, la partida cu Feyenoord, din Europa League, au afișat un mesaj de susținere pentru Emil Grădinescu. În opinia suporterilor, comentatorul este poziționat de partea care trebuie, deși instanța a dat câștig de dreptate celor de la CSA Steaua.

Alături de Emil Grădinescu” este mesajul afișat în tribune. În exclusivitate pentru FANATIK, suporterul care a făcut banner-ul a declarat: “E un om extraordinar. E singurul care ține cu dreptatea”.

Fanii FCSB-ului, mesaj de susținere pentru Emil Grădinescu. Sursa foto: FANATIK
Fanii FCSB-ului, mesaj de susținere pentru Emil Grădinescu. Sursa foto: FANATIK

Scandalul dintre Emil Grădinescu și CNA

Revenind la conflictul dintre Emil Grădinescu și CNA, vă prezentăm, în continuare, cum ar fi decurs, potrivit golazo.ro, discuția dintre comentatorul de la TV Prima Sport și Monica Gubernat.

  • “Monica Gubernat: Domnule Grădinescu, ați rectificat peste 10-15 minute că nu sunt steliști, sunt fcsbiști?
  • Emil Grădinescu: Asta nu mai știu, cred că nu. Pentru că sunt suporteri care strigă ‘Steaua, Steaua’.
  • Monica Gubernat: Suporteri, suporteri, dar dumneavoastră sunteți comentator.
  • Emil Grădinescu: Da, dar eu constat realitatea. Dacă în tribune sunt suporteri de la CSA Steaua, adică clubul armatei, cel îndreptățit să se numească Steaua, atunci ei sunt suporteri steliști, care strigă ‘Steaua, Steaua’.
  • Monica Gubernat: Eu știu suporteri de la FCSB, care se consideră fcsbiști, nu steliști. Nu puteți să trageți o concluzie absolută.
  • Emil Grădinescu: Ajungem într-o zonă în care, iertați-mă, exagerăm enorm. În curând nu o să mai putem folosi cuvântul Steaua sau stea.
  • Monica Gubernat: Se poate folosi cuvântul Steaua, domnule Grădinescu, când joacă CSA, nu FCSB”
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
