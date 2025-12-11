Fanii FCSB, banner cu mesaj direct către un celebru comentator român! Ce s-a afișat în tribune la meciul cu Feyenoord. Foto

ADVERTISEMENT

Zilele trecute, Emil Grădinescu a fost convocat la CNA pentru că a pronunțat numele Steaua când se referea la FCSB, în timpul partidei cu Oțelul Galați, din etapa a 11-a a SuperLigii. În fața conducătorului de ședință, comentatorul de la TV Prima Sport nu a lăsat capul jos și și-a apărat cauza, motiv pentru care s-a ales cu avertisment. Pentru gestul său, jurnalistul nu a fost uitat de fanii campioanei României.

Fanii FCSB-ului, mesaj de susținere pentru Emil Grădinescu

CNA a primit mai multe plângeri cu privire la faptul că Emil Grădinescu i-a numit, fără nicio reținere, “steliști” pe fanii FCSB-ului pe durata meciului care a avut loc la finalul lunii septembrie. Drept urmare, comentatorul TV a ajuns la audieri. Unde, pe durata ședinței, a intrat într-un schimb de replici cu Monica Gubernat, fosta președintă a consiliului.

Situația nu i-a lăsat fără replică pe fanii FCSB-ului, care, la partida cu Feyenoord, din Europa League, au afișat un mesaj de susținere pentru Emil Grădinescu. În opinia suporterilor, comentatorul este poziționat de partea care trebuie, deși .

“Alături de Emil Grădinescu” este mesajul afișat în tribune. În exclusivitate pentru FANATIK, suporterul care a făcut banner-ul a declarat: “E un om extraordinar. E singurul care ține cu dreptatea”.

Scandalul dintre Emil Grădinescu și CNA

Revenind la , vă prezentăm, în continuare, cum ar fi decurs, potrivit golazo.ro, discuția dintre comentatorul de la TV Prima Sport și Monica Gubernat.

