Sport

Fanii FCSB, mesaj la unison pentru Gigi Becali după FCSB – Rapid 4-1: „Cum să îl dai pe Boutoutaou? Craiova nu are jucător ca el”

Marian Popovici
25.10.2026 | 06:00
Fanii FCSB mesaj la unison pentru Gigi Becali dupa FCSB Rapid 41 Cum sa il dai pe Boutoutaou Craiova nu are jucator ca el
Fanii FCSB, mesaj la unison pentru Gigi Becali după FCSB - Rapid 4-1: "Cum să îl dai pe Boutoutaou? Craiova nu are jucător ca el". Sursa: colaj Fanatik
FCSB s-a impus cu 4-1 în derby-ul cu Rapid şi fanii roş-albaştrilor au făcut show pe reţelele de socializare. Boutoutaou a marcat o "dublă", iar suporterii i-au transmis patronului să nu îl vândă la Craiova.
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FCSB a făcut spectacol în derby-ul cu Rapid, pe care l-a câştigat cu 4-1. După ce giuleştenii au condus cu 1-0 la pauză, roş-albaştrii au revenit în repriza secundă şi au întors rezultatul. Au marcat Muhar, Joao Paulo şi Boutoutaou cu o dublă. Fanii FCSB au făcut show pe reţelele de socializare după meci şi i-au transmis patronului să nu cumva să îl mai vândă pe Boutoutaou la Universitatea Craiova.

Fanii FCSB-ului, mesaj pentru Gigi Becali: „Cum să-l dai pe Boutoutaou?”

La finalul perioadei de mercato, Gigi Becali a spus că e gata să îl dea pe Aymen Boutoutaou la Universitatea Craiova în schimbul lui Steven Nsimba. În plus, patronul roş-albaştrilor era gata să mai dea şi un milion de euro pentru mutare.

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Aymen Boutoutaou a ieşit la rampă în derby, fiind unul dintre cei mai buni oameni de pe teren. Fanii i-au scandat numele după cele două goluri marcate, iar pe reţelele de socializare l-au lăudat şi i-au transmis patronului să nu se mai gândească la transfer:

„Ce jucător! În sfârșit a venit cineva să îl scoată în evidență. Tot jocul s-a schimbat cu intrarea lui. Și Becali îl ținea rezervă. Cum să îți bați, mă, joc în halul ăsta de propria echipă?”

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„Vine crocodilul!!!!! E 4 la 1!!!!! Super Reghe!!!!”

„Bravoooo, mă băieți!! ❤️❤️❤️❤️ Am suferit și am tăcut atâtea înfrângeri, dar asta astupă 200 de înfrângeri!!”

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„Gigi, dacă îl dădeai la Craiova, ce ți-o furai iarăși”

„Mulțumim, Reghe, că ai încredere în Aymen”

„Spuneți-mi că e un vis, nu-mi vine să cred ce văd, echipa e senzațională 🥺🥺”

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„Cum să-l dai pe Boutoutaou?! Păi, Craiova nu are un jucător ca el. E printre cei mai tehnici din campionat, dacă nu chiar cel mai tehnic.”, sunt câteva dintre mesajele roş-albaştrilor de pe reţelele de socializare.

Gigi Becali anunţă că Boutoutaou va fi titular

La finalul meciului, patronul FCSB-ului şi-a schimbat discursul şi a declarat că Aymen Boutoutaou va fi titular. Gigi Becali a dezvăluit că, prin această prestaţie, atacantul francez de origine algeriană şi-a scos banii investiţi şi va începe în primul „11”.

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Pentru Aymen Boutoutaou sunt primele goluri în campionat pentru FCSB. Atacantul a mai marcat un gol cu Auda, în „dubla” de tristă amintire din Conference League şi în meciul de Cupa României cu FC Argeş.

  • 1.300.000 de euro a plătit Gigi Becali pe Boutoutaou
  • 25 de ani are Boutoutaou
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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