Fanii FCSB, mesaj la unison pentru Gigi Becali după FCSB – Rapid 4-1: „Cum să îl dai pe Boutoutaou? Craiova nu are jucător ca el”

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. După ce giuleştenii au condus cu 1-0 la pauză, roş-albaştrii au revenit în repriza secundă şi au întors rezultatul. Au marcat Muhar, Joao Paulo şi Boutoutaou cu o dublă. Fanii FCSB au făcut show pe reţelele de socializare după meci şi i-au transmis patronului să nu cumva să îl mai vândă pe Boutoutaou la Universitatea Craiova.

Fanii FCSB-ului, mesaj pentru Gigi Becali: „Cum să-l dai pe Boutoutaou?”

La finalul perioadei de mercato, Gigi Becali a spus că e gata să îl dea pe Aymen Boutoutaou la Universitatea Craiova în schimbul lui Steven Nsimba. În plus, patronul roş-albaştrilor era gata să mai dea şi un milion de euro pentru mutare.

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Aymen Boutoutaou a ieşit la rampă în derby, fiind unul dintre cei mai buni oameni de pe teren. Fanii i-au scandat numele după cele două goluri marcate, iar pe reţelele de socializare l-au lăudat şi i-au transmis patronului să nu se mai gândească la transfer:

„Ce jucător! În sfârșit a venit cineva să îl scoată în evidență. Tot jocul s-a schimbat cu intrarea lui. Și Becali îl ținea rezervă. Cum să îți bați, mă, joc în halul ăsta de propria echipă?”

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„Vine crocodilul!!!!! E 4 la 1!!!!! Super Reghe!!!!”

„Bravoooo, mă băieți!! ❤️❤️❤️❤️ Am suferit și am tăcut atâtea înfrângeri, dar asta astupă 200 de înfrângeri!!”

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„Gigi, dacă îl dădeai la Craiova, ce ți-o furai iarăși”

„Mulțumim, Reghe, că ai încredere în Aymen”

„Spuneți-mi că e un vis, nu-mi vine să cred ce văd, echipa e senzațională 🥺🥺”

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„Cum să-l dai pe Boutoutaou?! Păi, Craiova nu are un jucător ca el. E printre cei mai tehnici din campionat, dacă nu chiar cel mai tehnic.”, sunt câteva dintre mesajele roş-albaştrilor de pe reţelele de socializare.

Gigi Becali anunţă că Boutoutaou va fi titular

şi a declarat că Aymen Boutoutaou va fi titular. Gigi Becali a dezvăluit că, prin această prestaţie, atacantul francez de origine algeriană şi-a scos banii investiţi şi va începe în primul „11”.

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Pentru Aymen Boutoutaou sunt primele goluri în campionat pentru FCSB. Atacantul a mai marcat un gol cu Auda, în „dubla” de tristă amintire din Conference League şi în meciul de Cupa României cu FC Argeş.