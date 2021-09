Fanii FCU Craiova, pagube uriașe produse la Ploiești: “Scaune rupte și arse! Data viitoare punem furtunul pe ei”

Meciul Petrolul – FC U Craiova 1948 din șaisprezecimile Cupei României a lăsat urme asupra arenei „Ilie Oană” din Ploiești. După ce a mers personal la fața locului să contabilizeze pagubele, Valeriu Răchită a dat verdictul: „războiul” celor două galerii s-a soldat cu și „multă mizerie din sectorul oaspeților”.

Pe teren, elevii lui Adrian Mutu au reușit să deschidă scorul la doar 7 minute după startul celei de-a doua reprize – prin Terell Ondaan – și , deși „găzarii” au presat și puteau chiar să trimită meciul în prelungiri, după o respingere defectuoasă a portarului Robert Popa.

Suporterii FC U Craiova 1948 au făcut prăpăd la Ploiești: scaune rupte și arse

„Am fost dimineața la stadion la ora 7 și am contabilizat daunele: 18 scaune rupte, 2 arse, multă mizerie din sectorul oaspeților… Am luat decizia ca administratorii să nu le înlocuiască, vor veni și alte galerii și le vor distruge și pe celelelate.

E doar o chestiune de timp. Am impresia că acești băiețași nu se uită la meci, vin pentru alte lucruri aici. Nu înțeleg de ce se îmbracă în negru, nu știu ce e în mintea lor.

Am vorbit cu un angajat al clubului care are un furtun cu apă puternic. La următorul meci ar fi bine să-l folosim dacă se mai prinde o torță. Data viitoare punem furtunul cu apă pe ei”, a declarat Valeriu Răchită pentru .

Antrenorul Petrolului, dezamăgit după eliminarea din Cupă: „Ne-am ridicat la nivelul jocului”

În altă ordine de idei, Nae Constantin s-a arătat dezamăgit de eliminarea echipei sale din Cupa României, dar nu a uitat să-și felicite elevii pentru jocul prestat în fața oltenilor.

„Cred că am arătat destul de bine, ne-am ridicat la nivelul acestui joc, la nivelul acestei faze de Cupa României. Suntem un pic triști că am pierdut, dar, le-am spus și în vestiar, să ridicăm capul sus și să facem tot ce depinde de noi ca la anul să jucăm în Liga 1, la ore frumoase pentru fotbal, în atmosfere frumoase, pe stadioane frumoase.

A fost un meci echilibrat, ocazii nu au fost foarte multe nici de o parte, nici de cealaltă. A fost un meci de luptă. Ei au fost mai pragmatici, au reușit să înscrie. Asta se întâmplă. Cine înscrie, câștigă!

Diferența a fost făcută, probabil, de experiența lor. Au jucători mai experimentați. Noi, din păcate, ne-am confruntat săptămâna aceasta cu o serie de accidentări, nu am reușit să punem cea mai bună formulă de echipă pe care am fi putut să o punem.

E o echipă de Liga 1, pentru ei e important să ajungă mai departe. Și pentru noi era, pentru public ne-am fi dorit, să le aducem o bucurie. Ne bucurăm că am reușit să aducem mai multă lume în tribune decât de obicei și sper ca de la meci la meci lumea să fie mult mai aproape de noi și să ne încurajeze.

Atmosfera a fost ca la un adevărat derby, așa mi s-a părut. O rivalitate a suporterilor care face să fie un meci mult mai frumos, chiar dacă, uneori, meciul nu este așa de frumos”, a spus tehnicianul Petrolului, la finalul partidei de pe arena „Ilie Oană”.