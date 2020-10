Fanii Game of Thrones, luaţi prin surprindere. Primul actor celebru care va juca în House of the Dragon

Veste bună pentru fanii celui mai celebru serial difuzat pe HBO. “Game of Thrones” se întoarce în Casa Dragonului și s-a aflat deja primul actor celebru care va juca în prequel.

Se pare că urmăritorii serialului “Game of Thrones” au de ce se bucura, pentru că în anul 2020 vor apărea primele episoade din noua serie TV “House of the Dragon”.

Acțiunea din noul serial se petrece cu 300 de ani înaintea evenimentelor din “Game of Thrones”, iar povestea are la bază romanul aceluiași scriitor celebru, George R.R.Martin.

HBO a anunțat recent care este actorul celebru care va juca rolul principal din seria “House of the Dragon”. Se pare că cel care îl va interpreta pe regele Viserys Targaryen este actorul britanic Paddy Considine, care a făcut anunțul pe contul său de Instagram, postând o fotografie asociată renumitului serial.

Paddy Considine, în vârstă de 47 de ani, s-a lansat în cinematografie la începutul anilor 2000 și a devenit cunoscut ca urmare a rolurilor din filme precum “The Third Day”, alături de Jude Law, “The Outsider” sau din seriale precum “Peaky Blinders”. Paddy Considine este câștigător a numeroase premii, iar cinefilii s-au arătat foarte încântați de o astfel de alegere pentru noul serial.

Seria “House of the Dragon” va consta în 10 episoade și este bazată pe romanul celebrului George R.R.Martin, “Fire & Blood”, în colaborare cu Ryan Condal. Evenimentele din noul serial au loc înainte cu 300 de ani față de acțiunea prezentată în “Game of Thrones“. Se pare, totuși, că fanii mai au de așteptat, de vreme ce “House of the Dragon” va apărea în anul 2022.

Cărțile din seria “Game of Thrones” și sezoanele serialului i-au adus creatorului George R.R.Martin recunoaștere internațională și o avere de peste 65 de milioane de dolari. Prima carte a fost publicată în 1996, iar vânzările au fost copleșitor de multe, urmând ca în 2011 să fie lansat celebrul serial, care a făcut furori în întreaga lume.

