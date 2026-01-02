Fanii îl cer pe Olimpiu Moruțan la Universitatea Craiova! Ce au postat pe pagina clubului

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a plecat astăzi spre Antalya, locul unde va „trage tare“ pentru partea secundă a sezonului, iar suporterii le-au cerut deja oficialilor olteni un transfer de răsunet: Olimpiu Moruțan.

Fanii îl cer pe Olimpiu Moruțan la Universitatea Craiova

Olimpiu Moruțan (26 de ani) nu se mai află în planurile celor de la Aris Salonic, iar românul ar urma să plece din Grecia în această iarnă. În ultima vreme, în mass-media s-a vehiculat venirea sa la Universitatea Craiova, iar acum un simplu comentariu a fost suficient pentru a aprinde imaginația suporterilor.

Fan Page-ul lui Olimpiu Moruțan a transmis un mesaj clar la o postare a Universității Craiova din Antalya, mai exact trei fețe cu inimi în dreptul ochilor (n.r. 😍😍😍), sugerând că ar saluta un eventual transfer al mijlocașului în Bănie. La comentariul acestuia a reacționat imediat un suporter al Științei, care s-a arătat intrigat: „să fie acesta un semn?“.

Ce crede Sorin Cârțu despre un posibil transfer al lui Moruțan la Universitatea Craiova

Întrebat despre un posibil transfer al lui Olimpiu Moruțan, Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, s-a declarat convins că mijlocașul, dacă va fi adus în Bănie, i-ar fi de mare ajutor antrenorului Filipe Coelho.

„E un jucător interesant, ar fi bun pentru noi. Cred că ne-ar putea ajuta”, a spus Sorin Cârțu, la .

Universitatea Craiova, reunire doar pe jumătate. Filipe Coelho și restul jucătorilor vor veni direct în Antalya

Vineri, 2 ianuarie, vacanța Universității Craiova a luat sfârșit, iar oltenii s-au reunit pentru a pleca în Antalya, acolo unde își vor desfășura cantonamentul de iarnă. La aeroport, înainte de plecare, echipa a avut foarte mulți absenți, însă doar din cauza faptului că ei încă nu s-au întors în România din vacanță și vor zbura direct în „Țara Semilunii”.

Anzor, Screciu, Assad, Baiaram, Etim, Houri, Teles, Rus și Nsimba sunt jucătorii care lipsesc din lotul „leilor”. De asemenea, , la fel ca secunzii săi.

Avionul Universității Craiova a plecat spre Antalya în jurul orei 13:30, iar oltenii vor zbura aproximativ două ore până vor ajunge în locul unde vor efectua pregătirea pentru a doua parte a sezonului.

Universitatea Craiova pregătește meciuri amicale de top

În cadrul pregătirii, oltenii vor disputa și . Partidele sunt deja programate, iar adversarele sunt Konyaspor, din Turcia, și echipa secundă a celor de la VfB Stuttgart, din Germania. Meciul cu Konyaspor va avea loc pe 7 ianuarie, în timp ce duelul contra nemților se va disputa trei zile mai târziu, pe 10 ianuarie.