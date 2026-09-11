ADVERTISEMENT

Fanii fotbalului din Anglia sunt în culmea fericirii pentru că vor putea merge din nou pe stadioane în a doua zi de Crăciun. Șapte meciuri se vor desfășura de Boxing Day în Premier League.

Premier League programează șapte meciuri de Boxing Day

După experimentul nereușit din 2025 când au fost aspru criticați pentru că de Boxing Day , șefii Premier League au revenit la tradiție. Astfel, în acest an au pus șapte întâlniri în cea de-a doua zi de Crăciun.

ADVERTISEMENT

Spectacolul din 26 decembrie va începe cu un duel programat la ora 14:30, pentru ca alte patru jocuri să se desfășoare de la ora 17:00. Un nou meci a fost programat la 19:30, pentru ca seara să se dispute cea mai tare partidă a etapei, de la ora 22:00.

Conform , celelalte trei întâlniri ale rundei de Crăciun sunt programate pe 27 decembrie, de la orele 16:00, 18:30 și 21:00. Programul complet al etapei a 17-a care se va juca în acea perioadă arată astfel:

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 26 decembrie

14:30 Aston Villa – Leeds

17:00 Everton – Sunderland

17:00 Fulham – Brighton

17:00 Ipswich – Brentford

17:00 Tottenham – Bournemouth

19:30 Hull – Liverpool

22:00 Newcastle – Manchester City

Duminică, 27 decembrie

16:00 Coventry – Chelsea

18:30 Manchester United – Nottingham Forest

21:00 Crystal Palace – Arsenal

Ce este, de fapt, Boxing Day

Boxing Day se sărbătorește a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, iar în trecut familiile bogate își recompensau servitorii cu această ocazie. Slujitorii primeau diferite cadouri sau li se permitea să meargă să-și viziteze familiile pentru devotamentul arătat în decursul anului.

ADVERTISEMENT

Această sărbătoare a prins și în lumea sportului, deoarece unele cadouri reprezentau bilete la diferite competiții de fotbal, rugby, cricket sau la cursele de cai. De aici, în ziua de azi Boxing Day a devenit o zi rezervată de oameni în mod special pentru a merge pe stadioane.

ADVERTISEMENT

Se joacă la foc automat în Premier League

Conducătorii Premier League au anunțat încă de pe acum programul întâlnirilor de sărbători. Pe lângă jocurile de Boxing Day, englezii vor mai avea o etapă până la finalul anului, pentru ca apoi, până pe 7 ianuarie 2026, să mai aibă două runde.

Așadar, fanii se vor putea delecta cu meciuri pe 29 și 30 decembrie, pe 1, 2 și 3 ianuarie 2026, iar apoi pe 5, 6 și 7 ianuarie 2026. Șefii Premier League le-au garantat cluburilor o pauză de cel puțin 60 de ore între partide în perioada sărbătorilor.

ADVERTISEMENT

Programul celorlalte trei etape care vor avea loc la finalul acestui an și începutul lui 2026 este următorul:

Etapa a 18-a

Marți, 29 decembrie

21:30 Hull – Leeds

21:30 Tottenham – Brighton

22:15 Everton – Manchester City

Miercuri, 30 decembrie

21:30 Coventry – Brentford

21:30 Crystal Palace – Bournemouth

21:30 Fulham – Arsenal

21:30 Manchester United – Sunderland

21:30 Newcastle – Nottingham Forest

22:15 Aston Villa – Liverpool

22:15 Ipswich – Chelsea

Etapa a 19-a

Vineri, 1 ianuarie

22:00 Leeds – Everton

Sâmbătă, 2 ianuarie

14:30 Brighton – Manchester United

17:00 Arsenal – Ipswich

17:00 Brentford – Crystal Palace

17:00 Liverpool – Coventry

17:00 Nottingham Forest – Fulham

17:00 Sunderland – Hull

19:30 Bournemouth – Aston Villa

Duminică, 3 ianuarie

16:00 Chelsea – Newcastle

18:30 Manchester City – Tottenham

Etapa a 20-a

Marți, 5 ianuarie

21:30 Arsenal – Brentford

21:30 Brighton – Bournemouth

21:30 Everton – Aston Villa

21:30 Nottingham Forest – Hull

22:15 Sunderland – Liverpool

Miercuri, 6 ianuarie

21:30 Crystal Palace – Chelsea

21:30 Fulham – Tottenham

21:30 Ipswich – Coventry

22:15 Leeds – Manchester City

Joi, 7 ianuarie