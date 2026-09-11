Sport

Premier League se întoarce la tradiție! Șapte meciuri programate de Boxing Day

După un singur sezon, conducătorii Premier League au decis să revină la meciurile jucate de Boxing Day. Iar anul acesta au programat nu mai puțin de șapte jocuri.
Traian Terzian
11.09.2026 | 10:20
Premier League se intoarce la traditie Sapte meciuri programate de Boxing Day
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Șapte meciuri se vor juca în Premier League de Boxing Day. Sursă foto: colaj Fanatik
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Fanii fotbalului din Anglia sunt în culmea fericirii pentru că vor putea merge din nou pe stadioane în a doua zi de Crăciun. Șapte meciuri se vor desfășura de Boxing Day în Premier League.

Premier League programează șapte meciuri de Boxing Day

După experimentul nereușit din 2025 când au fost aspru criticați pentru că de Boxing Day au programat o singură partidă, șefii Premier League au revenit la tradiție. Astfel, în acest an au pus șapte întâlniri în cea de-a doua zi de Crăciun.

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Spectacolul din 26 decembrie va începe cu un duel programat la ora 14:30, pentru ca alte patru jocuri să se desfășoare de la ora 17:00. Un nou meci a fost programat la 19:30, pentru ca seara să se dispute cea mai tare partidă a etapei, de la ora 22:00.

Conform BBC, celelalte trei întâlniri ale rundei de Crăciun sunt programate pe 27 decembrie, de la orele 16:00, 18:30 și 21:00. Programul complet al etapei a 17-a care se va juca în acea perioadă arată astfel:

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Sâmbătă, 26 decembrie

  • 14:30 Aston Villa – Leeds
  • 17:00 Everton – Sunderland
  • 17:00 Fulham – Brighton
  • 17:00 Ipswich – Brentford
  • 17:00 Tottenham – Bournemouth
  • 19:30 Hull – Liverpool
  • 22:00 Newcastle – Manchester City

Duminică, 27 decembrie

  • 16:00 Coventry – Chelsea
  • 18:30 Manchester United – Nottingham Forest
  • 21:00 Crystal Palace – Arsenal

Ce este, de fapt, Boxing Day

Boxing Day se sărbătorește a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, iar în trecut familiile bogate își recompensau servitorii cu această ocazie. Slujitorii primeau diferite cadouri sau li se permitea să meargă să-și viziteze familiile pentru devotamentul arătat în decursul anului.

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Această sărbătoare a prins și în lumea sportului, deoarece unele cadouri reprezentau bilete la diferite competiții de fotbal, rugby, cricket sau la cursele de cai. De aici, în ziua de azi Boxing Day a devenit o zi rezervată de oameni în mod special pentru a merge pe stadioane.

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Conducătorii Premier League au anunțat încă de pe acum programul întâlnirilor de sărbători. Pe lângă jocurile de Boxing Day, englezii vor mai avea o etapă până la finalul anului, pentru ca apoi, până pe 7 ianuarie 2026, să mai aibă două runde.

Așadar, fanii celui mai bogat campionat din lume se vor putea delecta cu meciuri pe 29 și 30 decembrie, pe 1, 2 și 3 ianuarie 2026, iar apoi pe 5, 6 și 7 ianuarie 2026. Șefii Premier League le-au garantat cluburilor o pauză de cel puțin 60 de ore între partide în perioada sărbătorilor.

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Programul celorlalte trei etape care vor avea loc la finalul acestui an și începutul lui 2026 este următorul:

Etapa a 18-a

Marți, 29 decembrie

  • 21:30 Hull – Leeds
  • 21:30 Tottenham – Brighton
  • 22:15 Everton – Manchester City

Miercuri, 30 decembrie

  • 21:30 Coventry – Brentford
  • 21:30 Crystal Palace – Bournemouth
  • 21:30 Fulham – Arsenal
  • 21:30 Manchester United – Sunderland
  • 21:30 Newcastle – Nottingham Forest
  • 22:15 Aston Villa – Liverpool
  • 22:15 Ipswich – Chelsea

Etapa a 19-a

Vineri, 1 ianuarie

  • 22:00 Leeds – Everton

Sâmbătă, 2 ianuarie

  • 14:30 Brighton – Manchester United
  • 17:00 Arsenal – Ipswich
  • 17:00 Brentford – Crystal Palace
  • 17:00 Liverpool – Coventry
  • 17:00 Nottingham Forest – Fulham
  • 17:00 Sunderland – Hull
  • 19:30 Bournemouth – Aston Villa

Duminică, 3 ianuarie

  • 16:00 Chelsea – Newcastle
  • 18:30 Manchester City – Tottenham

Etapa a 20-a

Marți, 5 ianuarie

  • 21:30 Arsenal – Brentford
  • 21:30 Brighton – Bournemouth
  • 21:30 Everton – Aston Villa
  • 21:30 Nottingham Forest – Hull
  • 22:15 Sunderland – Liverpool

Miercuri, 6 ianuarie

  • 21:30 Crystal Palace – Chelsea
  • 21:30 Fulham – Tottenham
  • 21:30 Ipswich – Coventry
  • 22:15 Leeds – Manchester City

Joi, 7 ianuarie

  • 22:00 Manchester United – Newcastle
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Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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