Fanii fotbalului din Anglia sunt în culmea fericirii pentru că vor putea merge din nou pe stadioane în a doua zi de Crăciun. Șapte meciuri se vor desfășura de Boxing Day în Premier League.
După experimentul nereușit din 2025 când au fost aspru criticați pentru că de Boxing Day au programat o singură partidă, șefii Premier League au revenit la tradiție. Astfel, în acest an au pus șapte întâlniri în cea de-a doua zi de Crăciun.
Spectacolul din 26 decembrie va începe cu un duel programat la ora 14:30, pentru ca alte patru jocuri să se desfășoare de la ora 17:00. Un nou meci a fost programat la 19:30, pentru ca seara să se dispute cea mai tare partidă a etapei, de la ora 22:00.
Conform BBC, celelalte trei întâlniri ale rundei de Crăciun sunt programate pe 27 decembrie, de la orele 16:00, 18:30 și 21:00. Programul complet al etapei a 17-a care se va juca în acea perioadă arată astfel:
Sâmbătă, 26 decembrie
Duminică, 27 decembrie
Boxing Day se sărbătorește a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, iar în trecut familiile bogate își recompensau servitorii cu această ocazie. Slujitorii primeau diferite cadouri sau li se permitea să meargă să-și viziteze familiile pentru devotamentul arătat în decursul anului.
Această sărbătoare a prins și în lumea sportului, deoarece unele cadouri reprezentau bilete la diferite competiții de fotbal, rugby, cricket sau la cursele de cai. De aici, în ziua de azi Boxing Day a devenit o zi rezervată de oameni în mod special pentru a merge pe stadioane.
Conducătorii Premier League au anunțat încă de pe acum programul întâlnirilor de sărbători. Pe lângă jocurile de Boxing Day, englezii vor mai avea o etapă până la finalul anului, pentru ca apoi, până pe 7 ianuarie 2026, să mai aibă două runde.
Așadar, fanii celui mai bogat campionat din lume se vor putea delecta cu meciuri pe 29 și 30 decembrie, pe 1, 2 și 3 ianuarie 2026, iar apoi pe 5, 6 și 7 ianuarie 2026. Șefii Premier League le-au garantat cluburilor o pauză de cel puțin 60 de ore între partide în perioada sărbătorilor.
Programul celorlalte trei etape care vor avea loc la finalul acestui an și începutul lui 2026 este următorul:
Etapa a 18-a
Marți, 29 decembrie
Miercuri, 30 decembrie
Etapa a 19-a
Vineri, 1 ianuarie
Sâmbătă, 2 ianuarie
Duminică, 3 ianuarie
Etapa a 20-a
Marți, 5 ianuarie
Miercuri, 6 ianuarie
Joi, 7 ianuarie