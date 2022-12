Fanii japonezi, o nouă dovadă de iubire pentru echipa națională. Cum și-au așteptat idolii la sosirea în țară. Foto

Japonia a părăsit Cupa Mondială din Qatar în optimile de finală . Totuși, selecționata „niponă” a impresionat după ce . La întoarcerea acasă, Japonia a fost întâmpinată la aeroport de sute de fani.

Fanii niponi, dovezi de iubire după parcursul Japoniei la Campionatul Mondial

Japonia a impresionat la Campionatul Mondial din 2022. Într-o grupă în care era mult mai slab cotată, formația pregătită de Hajime Moriyasu le-a învins pe fostele campioane mondiale Germania și Spania și s-a calificat în optimile de finală.

Formația asiatică a fost înfrântă la loviturile de departajare de Croația, însă selecționata lui Hajime Moriyasu a câștigat respectul suporterilor. Întorși acasă, jucătorii niponi au fost așteptați de sute de fani la aeroport.

Suporterii aflați la aeroportul din Tokyo i-au aplaudat pe jucători și s-au înghesuit pentru a imortaliza momentele alături de starurile echipei favorite.

Hajime Moriyasu a tras concluziile după parcursul Japoniei la Cupa Mondială: „Am pus o bază pentru viitor”

Hajime Moriyasu, care a câștigat inimile oamenilor după gestul de la finalul meciului cu Croația, a tras concluziile despre jocul Japoniei la sosirea în țară.

Antrenorul nipon consideră că Japonia a câștigat o nouă generație și a adus în lumină victoriile impresionante în fața Germaniei și Spaniei, ambele cu același scor, 2-1. „Jucătorii au arătat că a început o nouă generație în fotbalul japonez.

„Nu e vorba de faptul că am jucat în optimi, ci că am pus o bază pentru viitor. Am învins Spania și Germania, adică două foste campioane mondiale”, au fost cuvintele lui Hajime Moriyasu, potrivit .

Hajime Moriyasu, gest de milioane după ce Japonia a fost eliminată de la Cupa Mondială

Gestul lui Hajime Moriyasu după eliminarea Japoniei de la Cupa Mondială a făcut înconjurul lumii. Antrenorul nipon nu a mers la vestiare după fluierul de final, ci a rămas câteva clipe pe gazon pentru a-i saluta pe suporterii japonezi aflați în Qatar.

Emoționat de moment, Moriyasu a făcut o plecăciune în fața fanilor specifică țărilor din Asia. „Nu cred că am cedat sub presiune la penalty-uri. Toți cei care au jucat și toți cei care au executat penalty-urile au fost curajoși. Vreau să îi felicit pentru tot efortul depus. Sigur, am fi dorit să ne calificăm.

Suntem triști, dar lumea fotbalului a văzut o nouă generație frumoasă a fotbalului din Japonia. Am bătut Germania, am bătut Spania, ambele campioane mondiale. Trebuie să avem încredere în calitățile noastre, viitorul ne aparține”, spunea Hajime Moriyasu după înfrângerea cu Croația.