Fanii lui Arsenal îl cer pe Cătălin Cîrjan în primul 11: “Vei ajunge repede la echipa mare”

Suporterii celor de la Arsenal Londra își doresc ca fotbalistul român Cătălin Cîrjan să apară printre titularii de la echipa mare a londonezilor. “Vei ajunge repede la echipa mare”, este reacția unuia dintre fanii lui Arsenal.

Cătălin Cîrjan este noua senzație a fotbalul din țara noastră, iar fotbalistul a făcut show la un antrenament al primei formații a lui Arsenal.

El a publicat pe Twitter un video în care înscrie la vinclu, după o fază foarte frumoasă. Suporterii lui Arsenal îl vor pe jucătorul din România printre titularii lui Arteta, fix în locul lui Willian.

Cîrjan joacă la echipa sa preferată

“Vei ajunge repede la echipa mare”, “Sigur eşti mai bun decât Willian”, “Majoritatea jucătorilor de la echipa a doua sunt mai buni decât la prima”, au scris suporterii lui Arsenal Londra.

Atunci când venea la echipa engleză, Cîrjan spunea că aceasta este formația sa preferată încă de când avea cinci ani. “Acesta este primul meu sezon la Arsenal de când m-am mutat din România şi vreau cu orice preţ să am succes aici. Au existat multe cluburi care m-au dorit în vară, dar visul meu a fost întotdeauna să joc la Arsenal.

Trebuie să mă credeţi când spun că am visat să joc pentru ‘tunari’ încă de la vârsta de 5 ani, când purtam cu mândrie tricoul lui Thierry Henry. Sunt gata să fac totul pentru a-mi îndeplini visul”,a zis Cîrjan la finalul lui 2019.

Cîrjan, printre cei mai promițători jucători din lume

Cătălin Cîrjan joacă la formația sub 23 de ani a lui Arsenal. Jucătorul de 17 ani evoluează în Premier League 2. A venit la Arsenal Londra de la Viitorul Domnești. A jucat mai întâi pentru echipa sub 18 ani a ”tunarilor”. În Premier League U18 a bifat un joc, iar în Premier League 2 are patru meciuri și un gol marcat.

Cătălin Cîrjan a fost inclus la sfârșitul lui 2019 pe lista celor mai promițători fotbaliști din lume. Pe această listă se află jucători de la Real Madrid și Barcelona. Rodrygo Goes, Ansu Fati și Erling Haaland apar pe listă.

Cîrjan a ajuns la Arsenal în vara lui 2019. Fotbalistul român este mijlocaș. Cei de la The Sun l-au inclus în topul celor mai promițători jucători din lume. William Saliba, apărător la Arsenal transferat de londonezi pentru 30 de milioane de euro, și Mason Greenwood apar și ei pe listă. Cîrjan a făcut parte din lotul lui Arsenal la meciul amical contra celor de la Aston Villa.

